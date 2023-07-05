Раскрыто имя тайной "атаманши" в деле миллиардерш Лерчек и Блиновской. И это — "атаман"

Некой "атаманшей", помогавшей инфоцыганам Елене Блиновской, Лерчек и не только обходить налоги, может быть не женщина, а бизнес-блогер и основатель клуба предпринимателей "Трансформатор" Дмитрий Портнягин. Так считает российский бизнесмен, общественный деятель и музыкант Андрей Ковалёв.

"Эта "атаманша", которая сегодня стала знаменитой, имеет имя и фамилию — предприниматель Дмитрий Портнягин. Именно он организовывал мошеннические схемы уклонения от уплаты налогов для всех известных блогеров", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Ковалёв считает, что организацией подобных схем занимается большая команда, а сейчас ситуация может угрожать национальной безопасности. По его словам, многие участники мошеннической деятельности имеют украинские корни или связаны с Украиной.

Ковалёв указал, что Портнягин обрёл популярность, рассказывая "сказки про свои денежные обороты". Он считает, что ещё тогда блогер уклонялся от уплаты налогов и таможенных пошлин через КНР, а со временем довёл до идеала мошенническую схему и начал делиться ею с другими инфоцыганами.

Сам блогер ведёт YouTube-канал "Трансформатор" с аудиторией в 1,49 млн подписчиков. Он занимается развитием нескольких бизнес-проектов и написал серию книг о предпринимательстве.