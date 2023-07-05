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5 июля, 12:19
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Раскрыто имя тайной "атаманши" в деле миллиардерш Лерчек и Блиновской. И это — "атаман"

Бизнесмен Ковалёв: "Атаманшей" в деле инфоцыган может быть блогер Портнягин

<p>Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya, © Vk / <a href="https://sun1-97.userapi.com/impg/Yy10RFzbZSpqpVgxAyGseGlGKeQQMtHNpl9nqw/Gep5zYc4W6o.jpg?size=606x807&quality=95&sign=d639cc425f9d810ddfe3ba07678349e9&c_uniq_tag=5yCrvaEcMtEFdfWal8S5sBbg7cNfIK6hhI0WTRG3kU4&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ler_chek</a></p>

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya, © Vk / ler_chek

Некой "атаманшей", помогавшей инфоцыганам Елене Блиновской, Лерчек и не только обходить налоги, может быть не женщина, а бизнес-блогер и основатель клуба предпринимателей "Трансформатор" Дмитрий Портнягин. Так считает российский бизнесмен, общественный деятель и музыкант Андрей Ковалёв.

"Эта "атаманша", которая сегодня стала знаменитой, имеет имя и фамилию — предприниматель Дмитрий Портнягин. Именно он организовывал мошеннические схемы уклонения от уплаты налогов для всех известных блогеров", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Ковалёв считает, что организацией подобных схем занимается большая команда, а сейчас ситуация может угрожать национальной безопасности. По его словам, многие участники мошеннической деятельности имеют украинские корни или связаны с Украиной.

Ковалёв указал, что Портнягин обрёл популярность, рассказывая "сказки про свои денежные обороты". Он считает, что ещё тогда блогер уклонялся от уплаты налогов и таможенных пошлин через КНР, а со временем довёл до идеала мошенническую схему и начал делиться ею с другими инфоцыганами.

Сам блогер ведёт YouTube-канал "Трансформатор" с аудиторией в 1,49 млн подписчиков. Он занимается развитием нескольких бизнес-проектов и написал серию книг о предпринимательстве.

В Ярославле двум фигурантам дела Блиновской дали по три года условно

В Ярославле двум фигурантам дела Блиновской дали по три года условно

Ранее Лайф писал о том, что расследования в отношении марафонщицы Елены Блиновской, Лерчек (Валерия Чекалина) и других российских блогеров могут объединить в одно, а в деле замешана некая "атаманша", помогавшая инфоцыганам обходить налоги. Именно этот персонаж якобы покрывает долги вышеупомянутых блогерш.

Илья Суриков
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Криминал

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