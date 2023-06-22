В Ярославле двум фигурантам дела Блиновской дали по три года условно

Как следует из релиза, распространённого УФСБ РФ по Ярославской области, Фрунзенский районный суд признал виновными 35-летнего Николая Коляду и 25-летнюю Арину Гуляеву в создании и обеспечении на территории региона функционирования крупной площадки по обналичиванию денежных средств. По данным следствия, в неё входило более 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей. Общий оборот "незаконного банка" составил не менее 286 миллионов рублей, а сумма извлечённого дохода — более 18 миллионов рублей.