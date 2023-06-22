В Ярославле двум фигурантам дела Блиновской дали по три года условно
Суд в Ярославле приговорил к трём годам лишения свободы условно двух фигурантов дела "королевы марафонов" Елены Блиновской о неуплате налогов.
Как следует из релиза, распространённого УФСБ РФ по Ярославской области, Фрунзенский районный суд признал виновными 35-летнего Николая Коляду и 25-летнюю Арину Гуляеву в создании и обеспечении на территории региона функционирования крупной площадки по обналичиванию денежных средств. По данным следствия, в неё входило более 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей. Общий оборот "незаконного банка" составил не менее 286 миллионов рублей, а сумма извлечённого дохода — более 18 миллионов рублей.
"Обнальщики работали с Блиновской", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Напомним, 27 апреля Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу и покинуть Россию. Было возбуждено уголовное дело. Самая известная в России "инфоцыганка" обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она признала вину, а суд отправил её под домашний арест. Кстати, одним из фигурантов дела является и муж блогерши Алексей. 15 мая ему была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. А вчера суд продлил домашний арест самой Блиновской и арестовал 35 её иностранных счетов и совместно нажитое с супругом имущество. Известно, что из 918 миллионов долга она выплатила лишь 30.
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