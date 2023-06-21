"Королева марафонов" Блиновская разрыдалась на суде

"Королева марафонов" пожаловалась, что электронный браслет ей давит и попросила у суда разрешения хотя бы иногда покидать свой особняк, где она отбывает домашний арест, — ей надо посетить храм, выгулять собаку и отвести детей на игровую площадку. Кроме того, блогерша уверяет, что ей нужно встречаться с риелторами, чтобы вернуть государству долг.