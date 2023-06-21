"Королева марафонов" Блиновская разрыдалась на суде
Блиновская в суде назвала себя пророссийским человеком и расплакалась
Обвиняемая в уклонении от уплаты налогов блогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда назвала себя пророссийским человеком и расплакалась, передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.
"Королева марафонов" пожаловалась, что электронный браслет ей давит и попросила у суда разрешения хотя бы иногда покидать свой особняк, где она отбывает домашний арест, — ей надо посетить храм, выгулять собаку и отвести детей на игровую площадку. Кроме того, блогерша уверяет, что ей нужно встречаться с риелторами, чтобы вернуть государству долг.
Кстати, адвокат Блиновской рассказал, что блогерша возместила около 30 млн рублей неуплаченных налогов, хотя должна 918 млн рублей.
Напомним, что Елену Блиновскую задержали 27 апреля на границе России. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Ранее она уже признала вину, а суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест. Муж Елены — Алексей Блиновский — проходит по делу в качестве пособника. 15 мая суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. Сегодня в суде рассматривается вопрос о продлении меры пресечения блогерше.
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