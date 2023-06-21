"Королева марафонов" Блиновская выплатила 30 млн из 918 млн рублей долга по налогам

Блогерша-мошенница Елена Блиновская возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов, хотя должна государству 918 млн рублей. Сегодня суд арестовал 35 её иностранных счетов и совместное с супругом имущество. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала Пресненского районного суда Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении блогерше меры пресечения.

Елена Блиновская в суде. Видео © LIFE

"За истекший срок предварительного следствия допрошено 22 лица, наложено 35 арестов на иностранные счета. Кроме того, планируется наложить аресты на имущество обвиняемых Блиновской и Блиновского", — уточнил в своей речи на заседании представитель СК РФ.