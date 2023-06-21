"Королева марафонов" Блиновская выплатила 30 млн из 918 млн рублей долга по налогам
Блогерша Блиновская возместила 30 млн рублей неуплаченных налогов
Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Блогерша-мошенница Елена Блиновская возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов, хотя должна государству 918 млн рублей. Сегодня суд арестовал 35 её иностранных счетов и совместное с супругом имущество. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала Пресненского районного суда Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении блогерше меры пресечения.
Елена Блиновская в суде. Видео © LIFE
"За истекший срок предварительного следствия допрошено 22 лица, наложено 35 арестов на иностранные счета. Кроме того, планируется наложить аресты на имущество обвиняемых Блиновской и Блиновского", — уточнил в своей речи на заседании представитель СК РФ.
Следствие собирается допросить ещё пятерых свидетелей и сделать 68 запросов в том числе и в российские банки.
Напомним, что Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Муж инфоцыганки Алексей Блиновский проходит по делу как пособник. 15 мая суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. СК РФ попросил продлить домашний арест "королеве марафонов" до 26 июля.