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21 июня, 09:54

"Королева марафонов" Блиновская выплатила 30 млн из 918 млн рублей долга по налогам

Блогерша Блиновская возместила 30 млн рублей неуплаченных налогов

<p>Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya</p>

Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Блогерша-мошенница Елена Блиновская возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов, хотя должна государству 918 млн рублей. Сегодня суд арестовал 35 её иностранных счетов и совместное с супругом имущество. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала Пресненского районного суда Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении блогерше меры пресечения.

Елена Блиновская в суде. Видео © LIFE

"За истекший срок предварительного следствия допрошено 22 лица, наложено 35 арестов на иностранные счета. Кроме того, планируется наложить аресты на имущество обвиняемых Блиновской и Блиновского", — уточнил в своей речи на заседании представитель СК РФ.

Следствие собирается допросить ещё пятерых свидетелей и сделать 68 запросов в том числе и в российские банки.

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Напомним, что Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Муж инфоцыганки Алексей Блиновский проходит по делу как пособник. 15 мая суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. СК РФ попросил продлить домашний арест "королеве марафонов" до 26 июля.

Татьяна Миссуми
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