Миллиардерша Блиновская приехала в суд на Maybach и без "капюшона-палатки" против камер

Блогерша-"марафонщица" Елена Блиновская приехала на Maybach в Пресненский суд Москвы, где сегодня будет рассматриваться вопрос продления ей домашнего ареста. В этот раз фигурантка не стала прятаться от журналистов под огромным капюшоном, как при избрании меры пресечения в апреле.