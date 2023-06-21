Миллиардерша Блиновская приехала в суд на Maybach и без "капюшона-палатки" против камер
Елена Блиновская приехала в Пресненский суд на продление домашнего ареста
Блогерша-"марафонщица" Елена Блиновская приехала на Maybach в Пресненский суд Москвы, где сегодня будет рассматриваться вопрос продления ей домашнего ареста. В этот раз фигурантка не стала прятаться от журналистов под огромным капюшоном, как при избрании меры пресечения в апреле.
Елена Блиновская приехала в Пресненский суд. Видео © LIFE
На вопрос, как ей живётся без Интернета, Блиновская ответила молчанием. А её адвокат объяснила, что блогерше-миллиардерше запрещено любое общение с прессой.
Напомним, что Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Муж инфоцыганки Алексей Блиновский проходит по делу в качестве пособника. 15 мая суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. А накануне СК попросил продлить домашний арест "королеве марафонов" до 26 июля.
LIFE