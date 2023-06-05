Блогер заставил Собчак оправдываться за пиар Блиновской
Блогер Стас Ай Как Просто обвинил Собчак в пиаре марафонщицы Блиновской
Блогер Стас Васильев, известный как Стас Ай Как Просто, высказал журналистке Ксении Собчак своё негодование из-за того, что та сотрудничала с блогершей-марафонщицей Еленой Блиновской.
Он считает Блиновскую обманщицей, которая зарабатывает на слабостях людей, и осуждает Собчак за причастность к её дурной славе. Как пишет Starhit, в 2001 году журналистка была ведущей на юбилее блогерши, после чего взяла у неё интервью. Васильев заявил, что он ни за какие деньги не стал бы выступать у человека, который "губит огромное количество жизней".
"Люди у неё от рака лечатся. Она и беременности способствует... Если ты где-то выступил за деньги, то, получается, ты пиаришь этого человека. Ты Блиновской выражала уважение, говорила, что она офигенная. Ты берёшь деньги с обманутых людей", — обратился блогер к Собчак.
Журналистка попыталась оправдаться, но не смогла переубедить Стаса. По её словам, она нигде не говорила о том, что Блиновская "офигенная марафонистка".
"На тот момент Елена Блиновская честно зарабатывала свои деньги марафонами желаний с шариками в небо. Никакой рак она не лечила. Я не вижу ничего аморального в том, чтобы выступить у человека, который советует отпускать шарики в небо", — ответила Собчак.
Напомним, блогершу Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть территорию России на арендованном "майбахе". Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Муж Блиновской Алексей проходит по делу в качестве пособника.
ТАСС / Александр Щербак