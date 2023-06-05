Блогер заставил Собчак оправдываться за пиар Блиновской

Блогер Стас Васильев, известный как Стас Ай Как Просто, высказал журналистке Ксении Собчак своё негодование из-за того, что та сотрудничала с блогершей-марафонщицей Еленой Блиновской.

Он считает Блиновскую обманщицей, которая зарабатывает на слабостях людей, и осуждает Собчак за причастность к её дурной славе. Как пишет Starhit, в 2001 году журналистка была ведущей на юбилее блогерши, после чего взяла у неё интервью. Васильев заявил, что он ни за какие деньги не стал бы выступать у человека, который "губит огромное количество жизней".

"Люди у неё от рака лечатся. Она и беременности способствует... Если ты где-то выступил за деньги, то, получается, ты пиаришь этого человека. Ты Блиновской выражала уважение, говорила, что она офигенная. Ты берёшь деньги с обманутых людей", — обратился блогер к Собчак.

Журналистка попыталась оправдаться, но не смогла переубедить Стаса. По её словам, она нигде не говорила о том, что Блиновская "офигенная марафонистка".