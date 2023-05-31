У Блиновской нашли ещё и яхт-клуб, и он тоже незаконный
Прокуратура выявила незаконный яхт-клуб Блиновских в Ярославской области
Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры обнаружили яхтенный глэмпинг-парк "Точка Немо" в Ярославской области, действующий незаконно. Марафонщица Елена Блиновская при строительстве фигурировала в списке инвесторов, пишет Super.ru.
Так, выяснилось, что база для стоянки маломерных судов яхт-клуба в акватории Волги эксплуатировалась без договора водопользования и регистрации в ГИМС. Суд запретил её дальнейшее использование до устранения выявленных нарушений. Указывается, что строительство клуба началось в 2021 году. Муж марафонщицы — Алексей Блиновский — является учредителем, он имеет 25% бизнеса. Яхтенный гэмпинг-парк включает в себя жилые домики, экомодули, ресторан, банный комплекс, кинотеатр и платный причал для яхт.
Напомним, что Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть территорию России на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Муж инфоцыганки Алексей Блиновский проходит по делу в качестве пособника. 15 мая Пресненский суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / elena_blinovskaya