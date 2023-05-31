У Блиновской нашли ещё и яхт-клуб, и он тоже незаконный

Так, выяснилось, что база для стоянки маломерных судов яхт-клуба в акватории Волги эксплуатировалась без договора водопользования и регистрации в ГИМС. Суд запретил её дальнейшее использование до устранения выявленных нарушений. Указывается, что строительство клуба началось в 2021 году. Муж марафонщицы — Алексей Блиновский — является учредителем, он имеет 25% бизнеса. Яхтенный гэмпинг-парк включает в себя жилые домики, экомодули, ресторан, банный комплекс, кинотеатр и платный причал для яхт.