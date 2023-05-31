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31 мая, 12:54

У Блиновской нашли ещё и яхт-клуб, и он тоже незаконный

Прокуратура выявила незаконный яхт-клуб Блиновских в Ярославской области

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры обнаружили яхтенный глэмпинг-парк "Точка Немо" в Ярославской области, действующий незаконно. Марафонщица Елена Блиновская при строительстве фигурировала в списке инвесторов, пишет Super.ru.

  • База отдыха, приносящая доход семье Блиновской. Фото © VK / Глэмпинг "Точка Немо". База отдыха на берегу Волги
    База отдыха, приносящая доход семье Блиновской. Фото © VK / Глэмпинг "Точка Немо". База отдыха на берегу Волги
  • База отдыха, приносящая доход семье Блиновской. Фото © VK / Глэмпинг "Точка Немо". База отдыха на берегу Волги
    База отдыха, приносящая доход семье Блиновской. Фото © VK / Глэмпинг "Точка Немо". База отдыха на берегу Волги
  • База отдыха, приносящая доход семье Блиновской. Фото © VK / Глэмпинг "Точка Немо". База отдыха на берегу Волги
    База отдыха, приносящая доход семье Блиновской. Фото © VK / Глэмпинг "Точка Немо". База отдыха на берегу Волги

База отдыха, приносящая доход семье Блиновской. Фото © VK / Глэмпинг "Точка Немо". База отдыха на берегу Волги

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Так, выяснилось, что база для стоянки маломерных судов яхт-клуба в акватории Волги эксплуатировалась без договора водопользования и регистрации в ГИМС. Суд запретил её дальнейшее использование до устранения выявленных нарушений. Указывается, что строительство клуба началось в 2021 году. Муж марафонщицы — Алексей Блиновский — является учредителем, он имеет 25% бизнеса. Яхтенный гэмпинг-парк включает в себя жилые домики, экомодули, ресторан, банный комплекс, кинотеатр и платный причал для яхт.

У Блиновской и её мужа нашли и арестовали сотни миллионов на 136 банковских счетах

У Блиновской и её мужа нашли и арестовали сотни миллионов на 136 банковских счетах

Напомним, что Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть территорию России на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Муж инфоцыганки Алексей Блиновский проходит по делу в качестве пособника. 15 мая Пресненский суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Обложка ©

Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / elena_blinovskaya

Светлана Оперук
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