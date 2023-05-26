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26 мая, 12:09

У Блиновской и её мужа нашли и арестовали сотни миллионов на 136 банковских счетах

У "королевы марафонов" Елены Блиновской и её супруга Алексея обнаружили ещё 136 счетов в нескольких банках, где хранились сотни миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. На все эти счета были наложены "обеспечительные меры", то есть, другими словами, деньги арестованы в рамках уголовного дела о неуплате налогов.

"Сумма арестованных денежных средств составляет сотни миллионов рублей в различной валюте", — уточнил собеседник агентства.

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Напомним, что Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть территорию России на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Муж инфоцыганки Алексей Блиновский проходит по делу в качестве пособника. 15 мая Пресненский суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.

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vk.com / Елена Блиновская

Марина Калегина
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