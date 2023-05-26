У Блиновской и её мужа нашли и арестовали сотни миллионов на 136 банковских счетах

У "королевы марафонов" Елены Блиновской и её супруга Алексея обнаружили ещё 136 счетов в нескольких банках, где хранились сотни миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. На все эти счета были наложены "обеспечительные меры", то есть, другими словами, деньги арестованы в рамках уголовного дела о неуплате налогов.