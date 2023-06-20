СК попросил продлить домашний арест "королеве марафонов" Блиновской
ТАСС: СК просит продлить домашний арест блогеру Блиновской ещё на месяц
Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Следствие просит продлить до 26 июля срок домашнего ареста для "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Заседание суда по уголовному делу блогерши назначено на завтра, 21 июня.
"В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста ещё на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской. Заседание назначено в 12:00 мск 21 июня", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, что Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть территорию России на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Муж инфоцыганки Алексей Блиновский проходит по делу в качестве пособника. 15 мая Пресненский суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.