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19 июня, 22:23

СК попросил продлить домашний арест "королеве марафонов" Блиновской

ТАСС: СК просит продлить домашний арест блогеру Блиновской ещё на месяц

<p>Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya</p>

Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Следствие просит продлить до 26 июля срок домашнего ареста для "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Заседание суда по уголовному делу блогерши назначено на завтра, 21 июня.

"В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста ещё на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской. Заседание назначено в 12:00 мск 21 июня", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

У Блиновской нашли ещё и яхт-клуб, и он тоже незаконный

У Блиновской нашли ещё и яхт-клуб, и он тоже незаконный

Напомним, что Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть территорию России на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Муж инфоцыганки Алексей Блиновский проходит по делу в качестве пособника. 15 мая Пресненский суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Оксана Попова
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