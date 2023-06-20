СК попросил продлить домашний арест "королеве марафонов" Блиновской

Следствие просит продлить до 26 июля срок домашнего ареста для "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Заседание суда по уголовному делу блогерши назначено на завтра, 21 июня.

"В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста ещё на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской. Заседание назначено в 12:00 мск 21 июня", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.