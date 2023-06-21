Суд продлил домашний арест "королевы марафонов" Блиновской

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше и "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов на сумму почти в миллиард рублей.

Заседание Пресненского суда Москвы по делу Елены Блиновской о неуплате 918 млн рублей налогов. Видео © LIFE

"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении Блиновской Елены Олеговны удовлетворить, продлить срок домашнего ареста обвиняемой на один месяц, то есть до 26 июля", — заявила судья в ходе заседания.