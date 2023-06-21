Суд продлил домашний арест "королевы марафонов" Блиновской
Суд в Москве продлил домашний арест Елене Блиновской ещё на месяц
Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше и "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов на сумму почти в миллиард рублей.
Заседание Пресненского суда Москвы по делу Елены Блиновской о неуплате 918 млн рублей налогов. Видео © LIFE
"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении Блиновской Елены Олеговны удовлетворить, продлить срок домашнего ареста обвиняемой на один месяц, то есть до 26 июля", — заявила судья в ходе заседания.
Кроме того, суд принял решение оставить в силе запреты на пользование мобильной связью и интернетом, избранные ей ранее.
Как уже рассказывал Лайф, самую известную в России "инфоцыганку" задержали 27 апреля, когда та пыталась пересечь границу. В отношении блогерши было возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Кстати, сама Блиновская признала вину. Суд отправил её под домашний арест. При этом муж "королевы марафонов" Алексей проходит по делу в качестве её пособника. 15 мая суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Ранее СК просил продлить домашний арест Блиновской. Сегодня блогерша-мошенница приехала в суд на Maybach и решила не прятаться от журналистов под огромным капюшоном, как при избрании меры пресечения в апреле. В итоге суд арестовал 35 её иностранных счетов и совместно нажитое с супругом имущество. При этом известно, что она возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов. Кстати, в ходе заседания Блиновская даже разрыдалась.
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