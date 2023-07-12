Певице Наргиз грозит тюремное заключение за исполнение песен Фадеева

Дело в том, что звезда продолжила исполнять песни композитора Максима Фадеева после разрыва с продюсером, хотя разрешения на это не получала. Такие же проблемы могут ждать Наргиз и в Узбекистане, где также существует уголовная ответственность за неправомерное использование интеллектуальной собственности.