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11 июля, 21:52

Певице Наргиз грозит тюремное заключение за исполнение песен Фадеева

Адвокат Жорин: Певице Наргиз может грозить тюрьма за нарушение авторских прав

<p>Певица Наргиз. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Певица Наргиз. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Певице Наргиз может грозить тюремный срок в России за нарушение авторских прав. Как рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, речь идёт о шести годах заключения.

Дело в том, что звезда продолжила исполнять песни композитора Максима Фадеева после разрыва с продюсером, хотя разрешения на это не получала. Такие же проблемы могут ждать Наргиз и в Узбекистане, где также существует уголовная ответственность за неправомерное использование интеллектуальной собственности.

"Учитывая, что певица Наргиз не скрывает, что умышленно и осознанно нарушает авторские права, а также её антироссийскую позицию, она действительно может попасть под суд", пояснил Жорин.

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Ранее стало известно о продаже русскоязычных композиций, написанных Константином Меладзе для Веры Брежневой и группы "ВИА Гра". Также изгнанная из РФ Наргиз решила избавиться от трека "Лети". Певица запросила за него более 120 тысяч рублей.

Анатолий Симоненко
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