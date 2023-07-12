Певице Наргиз грозит тюремное заключение за исполнение песен Фадеева
Адвокат Жорин: Певице Наргиз может грозить тюрьма за нарушение авторских прав
Певица Наргиз. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Певице Наргиз может грозить тюремный срок в России за нарушение авторских прав. Как рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, речь идёт о шести годах заключения.
Дело в том, что звезда продолжила исполнять песни композитора Максима Фадеева после разрыва с продюсером, хотя разрешения на это не получала. Такие же проблемы могут ждать Наргиз и в Узбекистане, где также существует уголовная ответственность за неправомерное использование интеллектуальной собственности.
"Учитывая, что певица Наргиз не скрывает, что умышленно и осознанно нарушает авторские права, а также её антироссийскую позицию, она действительно может попасть под суд", — пояснил Жорин.
Ранее стало известно о продаже русскоязычных композиций, написанных Константином Меладзе для Веры Брежневой и группы "ВИА Гра". Также изгнанная из РФ Наргиз решила избавиться от трека "Лети". Певица запросила за него более 120 тысяч рублей.