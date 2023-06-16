Фадеев — о нейросети "Жириновский": Великие математики в гробу переворачиваются

Валерий Фадеев, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на ПМЭФ раскритиковал идею создания нейросети в виде известных политиков, заявив, что искусственный интеллект, созданный по образу Владимира Жириновского и представленный на экономическом форуме в четверг, оскорбляет память создателя ЛДПР.

"Вчера бот (нейросеть. — Прим. Лайфа) "Жириновский" был презентован… Понимаете, фон Нейман и Алан Тьюринг в гробу переворачиваются. Вот эти великие люди, математики, они всё придумывали, чтобы теперь чат (ИИ) Жириновского появился?" — возмутился Фадеев в рамках сессии "Преодоление глобального цифрового кризиса — есть ли выход?", добавив, что этот проект обидел бы Жириновского, который при жизни был умным и острым человеком.

Фадеев подчеркнул, что искусственному интеллекту не под силу заменить журналистов и писать новости, уточнив, что технологии должны создавать очевидные преимущества.