"Неудержимый акробат!": Нейро-Жириновский объяснил, почему Байден постоянно падает
"Жириновский": Байден постоянно падает, потому что считает себя акробатом
Президент США Джо Байден постоянно падает, потому что считает себя акробатом в цирке. Об этом заявила нейросеть "Жириновский", основанная на усопшем основателе и бывшем лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Соответствующие кадры публикует РИА "Новости".
"Жириновский" рассказал, почему Байден постоянно падает. Видео © Telegram / РИА "Новости"
"О, этот Байден — неудержимый акробат! Наверное, он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Падает, идёт не туда. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума", — сказал искусственный интеллект.
Также, считает "Жириновский", американский лидер мог запутаться в собственных обещаниях и потерять дорогу. Такому человеку, резюмировала нейросеть, нельзя доверять руководство страной.
Ранее "Жириновский" рассказал, что России делать с Украиной. По словам искусственного интеллекта, Незалежная — это "политическое болото" с предателями и русофобами, которое само должно решать свои проблемы.
ТАСС / Владимир Смирнов