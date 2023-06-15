"Политическое болото": Нейро-Жириновский рассказал, что необходимо сделать с Украиной
"Жириновский" назвал Украину "политическим болотом" и призвал забыть про неё
Нейросеть "Жириновский", основанная на усопшем основателе ЛДПР Владимире Жириновском, рассказала, что России необходимо делать с Украиной. Кадры с презентации ИИ на ПМЭФ публикует телеканал "Звезда".
В фирменном стиле бывшего лидера либерал-демократов искусственный интеллект заявил, что Незалежная — "политическое болото, полное предателей", которое само должно разбираться со своими проблемами.
Нейросетевой Жириновский рассказал, что России делать с Украиной. Видео © Telegram / Zvezdanews
"Украина — политическое болото, полное предателей и русофобов. Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про неё. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами", — сказал "Жириновский".
Напомним, в ЛДПР рассказали, что с цифровой копией Владимира Жириновского можно общаться. Там подчеркнули, что у нейросети исключительно просветительская функция.
ТАСС / Владимир Гердо