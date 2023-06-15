Нейросеть "Жириновский", основанная на усопшем основателе ЛДПР Владимире Жириновском, рассказала, что России необходимо делать с Украиной. Кадры с презентации ИИ на ПМЭФ публикует телеканал "Звезда".

В фирменном стиле бывшего лидера либерал-демократов искусственный интеллект заявил, что Незалежная — "политическое болото, полное предателей", которое само должно разбираться со своими проблемами.

Нейросетевой Жириновский рассказал, что России делать с Украиной. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Украина — политическое болото, полное предателей и русофобов. Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про неё. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами", — сказал "Жириновский".