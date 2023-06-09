ЛДПР хочет назвать партию в честь Жириновского

Либерально-демократическая партия (ЛДПР) хочет добавить в своё название имя Владимира Жириновского. Об этом сообщил замглавы фракции партии в Госдуме, председатель Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с Ura.ru. По его словам, либерал-демократы "свято чтят и ценят" своего основателя, который взрастил и "воспитал" их.

"У нас сейчас полное название: политическая партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Мы можем добавить: партия, основанная В.В. Жириновским, или партия Жириновского... Несмотря на то, что год назад он ушёл из жизни, для нас Жириновский жив, его идеи, задумки и мысли живут", — заявил Нилов.

Однако на данный момент претворить в жизнь эту задумку мешает пункт 2 статьи 6 Федерального закона "О политических партиях", запрещающий использовать в названиях партий имена и фамилии людей. Депутат отметил, что либерал-демократы предлагают исключить это положение и уже готовят соответствующий законопроект, который будет внесён в Госдуму на следующей неделе.

В случае его принятия ЛДПР внесёт изменения в свой устав и закрепит имя Жириновского в названии. Нилов отметил, что и другие партии смогут делать то же самое.