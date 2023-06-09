Регион

Уведомления отключены

9 июня, 10:25

ЛДПР хочет назвать партию в честь Жириновского

Нилов: ЛДПР внесёт законопроект, разрешающий назвать партию в честь Жириновского

Либерально-демократическая партия (ЛДПР) хочет добавить в своё название имя Владимира Жириновского. Об этом сообщил замглавы фракции партии в Госдуме, председатель Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с Ura.ru. По его словам, либерал-демократы "свято чтят и ценят" своего основателя, который взрастил и "воспитал" их.

"У нас сейчас полное название: политическая партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Мы можем добавить: партия, основанная В.В. Жириновским, или партия Жириновского... Несмотря на то, что год назад он ушёл из жизни, для нас Жириновский жив, его идеи, задумки и мысли живут", заявил Нилов.

Однако на данный момент претворить в жизнь эту задумку мешает пункт 2 статьи 6 Федерального закона "О политических партиях", запрещающий использовать в названиях партий имена и фамилии людей. Депутат отметил, что либерал-демократы предлагают исключить это положение и уже готовят соответствующий законопроект, который будет внесён в Госдуму на следующей неделе.

В случае его принятия ЛДПР внесёт изменения в свой устав и закрепит имя Жириновского в названии. Нилов отметил, что и другие партии смогут делать то же самое.

10 главных предсказаний Жириновского, которые сбываются

10 главных предсказаний Жириновского, которые сбываются

Ранее Нилов раскрыл секрет пророческих способностей Владимира Жириновского. Парламентарий сравнил основателя ЛДПР с Вангой и Вольфом Мессингом и указал на его "природный дар", аналитический склад ума и крайнюю начитанность.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Матвей Константинов
  • Новости
  • лдпр
  • Владимир Жириновский
  • Законы
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров