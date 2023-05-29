"Природный дар": В ЛДПР сравнили Жириновского с Вангой за его пророческие способности

Бывший лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский умел предсказывать будущее благодаря особому складу ума, заявил депутат Госдумы от либерал-демократов Ярослав Нилов. По его словам, прижизненное отношение к его заявлениям сравнимо с опытом Вольфа Мессинга и Ванги.

"История знает много примеров, когда при жизни людей недооценивали, когда при жизни недооценивали их возможности, а после смерти признавали их заслуги. Возьмите того же Вольфа Мессинга, хотя его тот же [Иосиф] Сталин испытывал. Возьмите ту же Вангу, и ряд других примеров можно привести", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Парламентарий отметил, что в их случаях, как и у Жириновского, роль играет "природный дар" и особый склад мозга, что даёт возможность делать сбывающиеся предсказания. Сам Владимир Вольфович, добавил Нилов, всё время получал информацию: где бы он ни находился и что бы ни делал, постоянно слушал радио.

Кроме того, Жириновский много читал, обладал огромной библиотекой — 3,5 тысячи книг, которые он позже сдал в Институт мировых цивилизаций. Свою коллекцию лидер партии пополнял ежегодно целыми "Газелями", приезжавшими с книжной ярмарки. Причём его начитанность дополняли фундаментальное образование и аналитический склад ума.

"Он всегда говорил: настоящий политик должен делать правильные выводы из прошлого, давать правильные оценки настоящему и делать правильные прогнозы на будущее", — добавил Нилов.