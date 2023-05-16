Появилось новое пророчество Жириновского, где он назвал год объединения Русского мира

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашёл новое пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В своём телеграм-канале зампред нижней палаты парламента опубликовал записку, в которой знаменитый политик предсказал объединение Русского мира в границах СССР.

Пророчество Владимира Жириновского об объединении Русского мира. Фото © Telegram / Борис Чернышов

"Владимир Вольфович всегда умел формулировать мысли точно, ёмко и ярко. Часто записывал их на небольших листах. Я всегда бережно хранил эти бумаги, потому что понимал: их нужно сохранить для истории", — отметил Чернышов.

В записке Жириновский перечислил четыре великих события, три из которых уже случились, а четвёртое грядёт в ближайшие годы:

1791 — Французская революция;

1871 — объединение Германии;

1917 — Октябрьская революция;

2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040-м.