Появилось новое пророчество Жириновского, где он назвал год объединения Русского мира
Чернышов опубликовал пророчество Жириновского об объединении Русского мира
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашёл новое пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В своём телеграм-канале зампред нижней палаты парламента опубликовал записку, в которой знаменитый политик предсказал объединение Русского мира в границах СССР.
Пророчество Владимира Жириновского об объединении Русского мира. Фото © Telegram / Борис Чернышов
"Владимир Вольфович всегда умел формулировать мысли точно, ёмко и ярко. Часто записывал их на небольших листах. Я всегда бережно хранил эти бумаги, потому что понимал: их нужно сохранить для истории", — отметил Чернышов.
В записке Жириновский перечислил четыре великих события, три из которых уже случились, а четвёртое грядёт в ближайшие годы:
- 1791 — Французская революция;
- 1871 — объединение Германии;
- 1917 — Октябрьская революция;
- 2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040-м.
Ранее стало известно, когда откроют капсулу с прогнозами Жириновского. В настоящее время она хранится в музее Либерально-демократической партии.
LIFE / Марат Абулхатин