ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" в рамках ПМЭФ 15 июня

Презентация нейросети "Жириновский" состоится в рамках Петербургского международного экономического форума. Сам ПМЭФ продлится с 14 по 17 июня.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу фракции ЛДПР в Госдуме РФ, работы по созданию искусственного интеллекта "Жириновский" идут полным ходом. Там уточнили, что массив данных уже загружен.

"Алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться. Всем это станет доступно после 15 июня, когда на ПМЭФ-2023 состоится презентация нейросети", — добавили в пресс-службе.