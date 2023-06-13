ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" в рамках ПМЭФ 15 июня
Презентация нейросети "Жириновский" состоится в рамках Петербургского международного экономического форума. Сам ПМЭФ продлится с 14 по 17 июня.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу фракции ЛДПР в Госдуме РФ, работы по созданию искусственного интеллекта "Жириновский" идут полным ходом. Там уточнили, что массив данных уже загружен.
"Алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться. Всем это станет доступно после 15 июня, когда на ПМЭФ-2023 состоится презентация нейросети", — добавили в пресс-службе.
Утверждается, что задача нейросети "Жириновский" будет исключительно просветительская.
Напомним, что лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В Минздраве отмечали, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, но спасти его не удалось. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. 6 апреля 2023 года на его могиле открыли памятник.
ТАСС / Сергей Карпухин