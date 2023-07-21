Психолог нашла объяснение желанию оголяться на публике

Одна из причин стремления некоторых людей оголиться в обществе связана с недостатком внимания со стороны родителей. Об этой и других причинах рассказала РИА "ФедералПресс" психолог Наталья Наумова.

"Люди любят оголяться, потому что они хотят увидеть влюблённость, желание или одобрение. Они хотят удивить, вызвать яркую реакцию и восторг людей и за счёт этого понять, что они действительно классные", — объяснила эксперт.

Дело в том, что такие люди находятся в инфантильной позиции и подсознательно ждут одобрения родителей. Скорее всего, человеку не хватало их внимания в детстве, поэтому он начинает обращать на себя взгляды иным способом.

Всё это приводит к появлению зависимости от чужих эмоций, когда человек не может почувствовать себя классным, пока не удивит окружающих. Именно с этой целью он стремится оголяться или красить волосы в яркие цвета. Избавление от такого поведения приходит с осознанием своей ценности и пониманием, что одобрение и реакция со стороны ему не так уж и интересны.