"Это норма": Психолог объяснила желание хранить старые вещи

У людей, которые любят хранить старые вещи, с точки зрения психологии нет отклонений, это норма. Об этом заявила доктор психологических наук Светлана Колосова.

"Это психическая норма, так делают не только в России, но и по всему миру. Во всём мире делают акцент на старых вещах, на антиквариате, ретростиле. Например, продают бабушкин фарфор, который стоит гораздо дороже, чем когда его бабушка покупала", — подчеркнула она в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, старые вещи люди начинают хранить после 40–50 лет. Колосова пояснила: в это время человек понимает, что достаток будет меньше, а бежать за модой в 60–70 он не станет. В таком возрасте россияне носят добротные куртки и пальто. По мнению Колосовой, сейчас люди стали спокойнее относиться к вещам.