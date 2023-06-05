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5 июня, 13:56

"Это норма": Психолог объяснила желание хранить старые вещи

Психолог Колосова: У хранящих старые вещи людей нет отклонений

У людей, которые любят хранить старые вещи, с точки зрения психологии нет отклонений, это норма. Об этом заявила доктор психологических наук Светлана Колосова.

"Это психическая норма, так делают не только в России, но и по всему миру. Во всём мире делают акцент на старых вещах, на антиквариате, ретростиле. Например, продают бабушкин фарфор, который стоит гораздо дороже, чем когда его бабушка покупала", — подчеркнула она в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, старые вещи люди начинают хранить после 40–50 лет. Колосова пояснила: в это время человек понимает, что достаток будет меньше, а бежать за модой в 60–70 он не станет. В таком возрасте россияне носят добротные куртки и пальто. По мнению Колосовой, сейчас люди стали спокойнее относиться к вещам.

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Обложка ©

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Никита Осипов
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