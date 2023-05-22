Эксперт по расхламлению перечислила лайфхаки для организации пространства на балконе

Многие россияне используют балкон как дополнительное место в квартире для сбора и распределения ненужных вещей, однако, если приложить немного усилий, можно сделать из него уютный уголок, где будет приятно проводить время. Профессиональный организатор пространства и эксперт по расхламлению Маруся Рябова в беседе с Лайфом рассказала, каким вещам точно не место на балконе, и поделилась советами и лайфхаками.

Зачем вам балкон или лоджия: определяем функционал

Зачастую балкон становится кладовкой для хранения разного хлама, хотя там можно было бы провести время и насладиться видом из окна за чашечкой кофе. Лоджия бы могла послужить территорией для увеличения полезной площади дома. Она легко превращается в кабинет, игровую для детей или зону для чтения.

Маруся Рябова рассказала, как превратить убогий захламлённый балкон в прекрасный и уютный уголок. Фото предоставлено Лайфу

"На самом деле хранение в этой части дома — тоже один из функционалов, который допустим. Почему нет? Вполне возможно с успехом совмещать и увеличение полезной площади, и удобную систему хранения. Но при условии не тащить туда всё подряд", — поделилась наша собеседница.

Как разобрать балкон и сделать его удобным?

Не стоит паниковать и пугаться, что вам предстоит недельная работа. На самом деле всё можно довольно легко и быстро организовать, следуя лишь нескольким правилам. Например:

вынести абсолютно всё, сделав пространство пустым

вымыть все поверхности

определить, что из вещей действительно стоит хранить дома, а чему нужно найти иное место

оформить уголок для отдыха или рабочее место

организовать правильную систему хранения, чтобы было и куда вещи сложить, и где попить чай.

Пример уютного балкона, в котором даже пушистый рыжий кот чувствует себя уютно. Фото © Shutterstock

Как красиво и функционально организовать пространство?

Чтобы красиво и функционально организовать пространство, можно поставить лавочку с выдвижными ящиками для хранения. Так можно убить сразу двух зайцев — будет где посидеть с комфортом, а также спрятать всё самое нужное. Ещё один лайфхак — стеллаж с закрытыми полками и ящиками. Такой вариант стоит рассмотреть, если вам не нравятся сплошные закрытые шкафы. Особо оригинальные могут совместить их и с открытыми полками, а для красоты сверху можно разместить красивые одинаковые ящики для хранения.

Пример шкафа, который можно поставить на балконе, чтобы грамотно организовать пространство. Фото © Shutterstock

Кроме того, можно сделать широкий подоконник на балконе и использовать его как подставку или мини-стол, а под ним создать место для хранения. Владельцам велосипедов следует организовать грамотные крепления, чтобы крупногабаритные вещи не мешались и при этом эффективно хранились.

"Если вы при организации хранения позаботитесь о том, чтобы совместить функции комфорта и складирования, на вашем балконе или лоджии всегда будет красиво и уютно", — заключила эксперт.