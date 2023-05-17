Россиянам рассказали, как заставить соседа убрать хлам из общего коридора

В некоторых многоквартирных домах предусмотрены общие пространства для жильцов нескольких квартир. Чаще всего они находятся за отдельной дверью. Она должна открываться изнутри без ключа и обязательно наружу (СНиП 2.01.02-85). Существуют и другие правила, из-за которых у соседей порой случаются скандалы. О них напомнило издание "Вести Подмосковья".

Общим имуществом собственников дома считается вся территория за пределами квартиры. Об этом сказано в статье 36 Жилищного кодекса России. Важно помнить, что уменьшение размера общего имущества возможно только с согласия всех собственников помещений. То есть не только ближайших соседей по этажу, а вообще всех собственников.

Депутат муниципального округа Ломоносовский Владимир Калинин в беседе с изданием напомнил, что основное правило для размещения вещей в общих коридорах (тамбурах) — соблюдение пожарной безопасности: проходы не должны быть загромождены, там не должно находиться легковоспламеняющихся или токсичных предметов и жидкостей. В зависимости от договора управления это пространство ремонтируется силами УК на общие средства собственников примерно раз в пять лет.

"Немаловажным является сохранение добрососедских отношений, когда признаётся негласное правило равного использования общего коридора. Конфликты за территорию могут повлечь за собой реакцию проверяющих органов или управляющей организации", — предостерёг Калинин.

Если же соседи загромоздили коридор вещами и мирно договориться с ними не получается, следует составить заявку в управляющую компании или ТСЖ. Если и там не смогли решить проблему, то рекомендуется обратиться в Госжилинспекцию.