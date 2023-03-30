Лайф выяснил, в каких случаях требования снести тамбурные двери в подъезде незаконны

Российские коммунальщики требуют от жильцов многоквартирных домов убрать тамбурные двери на этажах. Лайф изучил вопрос и выяснил, когда такое требование не является законным и как защитить свои права.

Управляющие компании объясняют просьбу необходимостью доступа к коммуникациям и общедомовому имуществу. Но часто их скрытая цель — заработать. Вместо дверей на этажах жильцам предлагается установка видеонаблюдения у лифтов для обеспечения безопасности и сохранности имущества, а также увеличивается счёт за уборку, так как добавляются ранее закрытые площади.

Однако тамбурную дверь не придётся убирать, если есть письменное согласие собственников многоэтажки — достаточно две трети голосов. В этом случае следует лишь передать в УК дубликат ключей на случай срочного доступа к коммуникациям. Также дверь не подлежит сносу, если неизвестно, кто её установил, претензии предъявить попросту некому.

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