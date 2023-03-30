Коммунальщики взялись за тамбурные двери: кого заставят их снести В Москве суды и управляющие компании стали требовать от жильцов убирать в подъездах двери, перегораживающие часть общественного коридора. В каких случаях это требование законно? 29 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Мода на массовую установку крепких дверей, перекрывающих свободный проход от лифтов к квартирам на лестничных площадках, появилась примерно в 90-х. Как правило, такая конструкция монтировалась с целью создать некий тамбур, доступ в который имеют только собственники огороженных квартир. В те годы тамбурная дверь служила дополнительной защитой от любителей собираться в чужих подъездах. Кроме того, в отгороженной зоне удобно хранить детские коляски, велосипеды и другие громоздкие вещи.

В домах современной постройки застройщики иногда сразу предусматривают обустройство приквартирных тамбуров. Согласно строительным документам, делается это для сбережения тепла и усиления шумоизоляции. Однако управляющие компании (УК) категорически недовольны наличием любых дверей, запирающих часть подъездного пространства. И если в прошлые годы УК самостоятельно жалобы на тамбурные двери практически не инициировали, то теперь пожарные и жилищные инспекции получают их пачками и вынуждены принимать меры в виде штрафов.

Почему коммунальщики объявили войну тамбурным дверям

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Формально УК озвучивают, что стихийные тамбурные двери перекрывают им доступ к общедомовым коммуникациям и электросчётчикам, а также затрудняют контроль за мерами пожарной безопасности, однако эксперты называют и другие причины активности коммунальщиков.

— Сложилась практика, согласно которой суды нередко признают установку тамбурной двери перепланировкой помещений в многоквартирном доме и уменьшением площади общедомового имущества, а это значит, что такого рода действия требуют оформление согласования, — рассказал о судебной практике заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — В большинстве случаев никаких согласований нет, и поэтому надзорные инстанции с подачи УК выписывают штраф и обязывают собственников демонтировать самовольно установленные конструкции. После чего некоторые "добрые" коммунальщики могут предложить собственникам оборудовать подъезд системами видеонаблюдения и включить плату за содержание этого нового общедомового имущества в ежемесячную платёжку.

Более подробно о новой схеме, которую стали использовать предприимчивые управляющие компании, рассказал адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин.

— Крупные управляющие компании не заинтересованы в обычной ревизии обслуживаемых ими домов на предмет выявления мелких нарушений со стороны жильцов. Ведь в случае обнаружения замка на двери в тамбур собственникам грозят штрафы в районе 2 тыс. рублей (за перепланировку. — Прим. Лайфа) или 5 тыс. рублей (за нарушение правил пожарной безопасности. — Прим. Лайфа), и взысканные деньги самой УК не идут. А вот навязывание новых услуг, например видеонаблюдения у лифтов и дорогих запирающих устройств на дверь в подъезде, — это совсем другое дело. Тут для управленцев перспектива стабильного дохода, который индексируется вместе с общим ростом коммуналки. Ради такого разбирательство с тамбурными дверями смысл имеет.

В каких случаях дверь сохранят

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Существует несколько случаев, когда требование управляющей компании демонтировать тамбурную дверь может быть признано необоснованным.

Первый случай — если на установку двери и замка есть согласие собственников многоквартирного дома, оформленное в виде решения собрания. При такой ситуации максимум, что могут потребовать коммунальщики, — это комплект ключей от тамбурной двери на случай срочного доступа к коммуникациям, если таковые размещены в закрытом холле.

Важно! Иногда представители УК требуют, чтобы подобного рода решения были оформлены 100% голосов собрания собственников, ссылаясь на требования статьи 40 Жилищного кодекса о перепланировках. Однако Верховный Суд РФ указал, что если собственники не претендуют на перевод огороженных метров из общедомового имущества в свою собственность, то достаточно ⅔ голосов (определение по делу 5-КГ19-144).

Второй случай — если УК не доказала, кто именно установил конкретную тамбурную дверь, то и претензии предъявлять некому.

Подобная практика сложилась в Московском регионе, где суды первой инстанции, а вслед за ними и апелляционный суд сочли необоснованными претензии коммунальщиков к жителям обслуживаемого дома. По мнению судов, УК не доказала нарушение правил противопожарной безопасности и не представила доказательства, что именно владельцы конкретных квартир установили дверь в тамбур, ведь похожие двери расположены и на других этажах дома. Кроме того, управляющая компания не смогла представить доказательств, что установленная дверь нарушает права и интересы других жильцов (апелляционное определение по делу № 33 – 7177/2021).

Как узаконить свою тамбурную дверь

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Депутат Госдумы, член Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предлагает следующие варианты решения вопросов с огораживанием приквартирного тамбура дверью.

— В старых домах, как правило, тамбурные двери либо вообще не предусмотрены, либо их конструкция имеет декоративный вид. Чтобы установить современные двери, надо получить документ в виде согласия ⅔ голосов общего собрания собственников. В новых домах в большинстве случаев двери в холлах уже предусмотрены проектом, и все они введены в общую систему пожарной безопасности по дому. Однако в случае наличия на дверях замков — и в старом, и в новом доме — надо предоставить УК комплект ключей. Если это оформить соответствующим актом, претензий быть не должно.

Есть ли в вашем подъезде тамбурные двери? 0 Да, они установлены на всех этажах. Да, они есть, но не на всех этажах. Вместо дверей у нас стоит система наблюдения.

Авторы Максим Греков