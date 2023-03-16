Как вернуть деньги за слабое отопление в 2023 году Зимой некоторые россияне заметили, что радиаторы в их квартирах были чуть тёплыми, но тем не менее в марте им пришли платёжки с повышенными начислениями. Как вернуть деньги за некачественную услугу? 32987 32987 Обложка © Shutterstock

В период всего отопительного сезона некоторые жители многоквартирных домов чувствовали недостаток тепла от приборов отопления в своих квартирах, при этом в декабре прошлого года в России произошло очередное повышение коммунальных тарифов, поставка тепла оказалась в числе сильно подорожавших ресурсов.

На жалобы собственников поставщики ресурсов и управляющие компании, как правило, отвечали: температура в жилых помещениях в пределах санитарных норм, а сумма в январе действительно могла превысить обычный среднемесячный размер, но это единичная ситуация, которая связана с корректировкой платежей за прошлый год. Но радиаторы не потеплели ни в январе, ни в феврале, а в марте снова пришли квитанции с завышенными цифрами за отопление.

В ответ на новые возмущения жителей управляющие компании стали давать пояснения, что, оказывается, всё дело в холодной зиме, в течение которой температура часто опускалась до аномальных отметок, а значит, потребление тепла увеличилось — оплачивайте.

Эксперты, опрошенные Лайфом, утверждают, что граждане имеют право на получение качественных услуг, а если температура в их квартирах недостаточна — это повод требовать от коммунальщиков исправить ситуацию, компенсировать затраты за некачественное отопление и даже возместить моральный и имущественный вред. В большинстве случаев обращаться в суд не потребуется: все обращения можно подать онлайн.

Как правильно подать жалобу на холод в квартире

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— Основная ошибка, которую допускают жильцы при начале разбирательства по поводу отопления, — это обращение к управляющей компании с формулировкой "в квартире холодно". Дело в том, что "холодно" или "тепло" — это субъективное суждение. Если нет точных указаний на температуру и как она была замерена, то сами коммунальщики и надзорные органы могут факт нарушения не признать, — поясняет генеральный директор компании "Спецстрой-М" Александр Головин.

Температурные нормы для квартир указаны в Правилах предоставления коммунальных услуг и в государственных стандартах ( ГОСТ ). Знать всё содержание этих документов не обязательно, достаточно помнить, что в жилых комнатах в середине дома, на кухне и в санузле температура не должна опускаться ниже +18 °С, а в угловых комнатах — ниже +20 °С.

Поэтому, прежде чем писать жалобу, нужно сделать замеры и по итогу составить акт или отчёт об обследовании.

Первый вариант — это запросить проведение замеров у своей управляющей компании (УК). Достаточно оставить заявку — и коммунальщики обязаны отреагировать в течение 10 рабочих дней. Они должны прийти в квартиру в заранее согласованное время и сделать замеры бесплатно.

Достоинства этого варианта в простоте исполнения и в том, что УК обязана будет составить документ, который может быть основанием для разбирательств в надзорных инстанциях. Поэтому, если в "управляйке" понимают, что разбирательств не избежать, чаще всего следует предложение исправить ситуацию путём ревизии отопительных приборов и трубопроводов. Если проблема в изношенности оборудования, то такой ремонт может помочь.

Однако иногда коммунальщики специально хитрят: измеряют температуру прямо у батареи (а надо по центру комнаты) или не калибруют прибор перед началом измерений. Бывают случаи, что УК вообще игнорирует свои обязанности и просто не отвечает на обращение, надеясь, что жители не предпримут никаких действий.

Поэтому может пригодиться второй вариант — пригласить частного специалиста. Исследование микроклимата стоит в среднем 1000 рублей, и выполнить данную процедуру может любой частник при наличии у него документов о квалификации и аккредитации в области энергетического обследования. Приборы, которыми будут делаться замеры, должны быть зарегистрированы в госреестре. Копии всех документов должны прилагаться к отчёту об исследовании, который составит приглашённый специалист.

Если после проведения замеров будет установлено, что температурный режим нарушен, то есть все основания подавать претензию к управляющей компании.

Какую сумму должны вернуть коммунальщики

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Согласно закону, претензия — это досудебный порядок урегулирования спора. Если есть достаточные основания, подтверждённые исследованиями, то на данном этапе собственник квартиры уже может требовать от своей УК как минимум устранить нарушение и сделать перерасчёт, так как по закону за коммунальную услугу ненадлежащего качества плату брать нельзя (пункты 98 и 101 Правил предоставления коммунальных услуг).

Но некоторые УК и при фиксации нарушений добровольно ничего возмещать не желают. В этом случае поможет жалоба в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) — это исполнительный орган жилищного надзора, который имеет право штрафовать коммунальщиков за их нарушения и даже отзывать у них лицензию. Ответ ГЖИ о наличии нарушения, как правило, является весомым аргументом и в случае судебных разбирательств.

Кстати, в суд граждане обращаются не только за устранением нарушения, но и за получением штрафа с УК за отказ выполнить законное требование потребителей их услуг (50% от суммы стоимости ремонта), а также за взысканием компенсации морального вреда и оплаты стоимости электроэнергии, затраченной на подогрев помещения в период недостаточной работы квартирных радиаторов отопления.

Депутат Госдумы, член Комитета по строительству и ЖКХ пояснил, что, даже если жители не обращались с жалобой на недостаточное отопление, управляющие компании в любом случае обязаны делать ежегодный перерасчёт платежей:

— С марта текущего года вступил в силу и новый Порядок определения целого ряда нормативов коммунальных услуг. Этот документ определяет, что даже в домах, где установлены общедомовые счётчики отопления, в первом квартале года должна проводиться сверка. Это необходимо, чтобы сравнить факт потребления с расчётными величинами. По итогу там, где жители недоплатили, им могут быть произведены допначисления, но только за услуги, отвечающие стандартам качества. А если будет выявлена переплата со стороны жильцов, то уже УК должны будут вернуть деньги или зачесть их в счёт будущих платежей.

Когда в квартире должны бесплатно заменить батареи

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Рекомендации Минстроя РФ гласят, что установленные в квартире приборы отопления относятся к общедомовому имуществу, если они не имеют отключающих устройств. А это значит, что в ряде случаев за радиаторы, установленные в квартире, полную ответственность несёт УК, так как это общедомовое имущество и коммунальщики обязаны обеспечить его надлежащее содержание. Но делать замену старых радиаторов на новые "управляйка" должна только в том случае, если есть объективная необходимость. Например, после замеров комнатной температуры, которые показали, что установленные радиаторы не обеспечивают исполнение ГОСТа для жилых помещений.

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Достаточно ли тепла в вашей квартире зимой? 0 Да, у нас всегда тепло Каждую зиму холод, а плату берут по полному тарифу Бывает холодно, но только в сильные морозы

Авторы Максим Греков