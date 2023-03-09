Что получат жильцы вместе с новой электронной платёжкой ЖКХ Минстрой предложил доставлять платёжные документы за коммунальные услуги только в электронном виде. Чем грозит россиянам переход на цифровую платёжку? 8 марта, 23:40 Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Действующее российское законодательство не предусматривает единой утверждённой формы платёжного документа для расчётов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Поэтому платёжку ежемесячно формирует управляющая компания (УК) или расчётный центр, с которым у УК заключён договор на обслуживание.

Минстрой считает, что такая модель не соответствует современным требованиям. В связи с этим ведомство прорабатывает вопрос внедрения в России единой платёжки, в которой будут отображаться не только показания квартирных и общедомовых счётчиков, но и суммы расходов на общедомовые нужды с построчным указанием, за что и по какому тарифу взимается плата. В случае реализации проекта предполагается, что платёжные документы за ЖКУ для всех собственников в РФ будут формироваться с помощью государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства ( ГИС ЖКХ ).

Данную инициативу поддерживают экологические операторы и ресурсоснабжающие компании, которые указывают на значительную экономию от прекращения бумажного оборота. А вот юристы, которые занимаются спорами в области коммунального хозяйства, пока не высказывают однозначной поддержки предложениям Минстроя. Разберёмся, как новый вид платежей может повлиять на плательщиков за ЖКУ.

Комиссии за переводы отменят

Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Закон гласит , что компания, которая предоставляет услуги ЖКХ, должна обеспечить потребителям возможность оплачивать её услуги без комиссии. Однако по факту значительное количество УК просто не организовывают возможность бескомиссионной оплаты или делают это формально: касса вроде бы есть, но всегда закрыта. Поэтому множество потребителей оплачивают ЖКУ через расчётные центры или банки, где "не забывают" взять некий процент за услугу. И данную ситуацию не смогла исправить даже Госдума, которая обсуждала специальный законопроект , освобождающий людей от комиссий, но так и не смогла принять его во втором чтении.

Система, которую предлагает Минстрой, решает проблему комиссий, и даже без принятия специального закона. Новый подход к счетам за ЖКУ позволит снизить накладные расходы на печать и рассылку бумажных документов — соответственно, это избавит от комиссии расчётных центров, ведь все данные будут формироваться электронной системой и доставляться плательщикам автоматически. При этом ГИС ЖКХ предполагает информирование потребителей о возможности бескомиссионной оплаты через систему "Мир" или банки-партнёры, которые зарабатывают на оборотах с проводимых платежей, а не на комиссиях, получаемых от отправителей переводов.

— Электронная форма платёжки за ЖКУ — это лучшее решение для потребителей, поставщиков услуг и УК, — считает депутат Госдумы, член Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. — Дискуссия с банками по поводу комиссий за платежи в счёт услуг ЖКХ затянулась. Предположу, что банки лукавят, когда заявляют о затратности обслуживания такого рода переводов, так как на самом деле кредитные учреждения в любом случае не остаются без прибыли: они получают доход благодаря кратковременному размещению средств, получаемых по счетам коммунальных платежей. Но если инициатива Минфина будет принята, то вопрос о комиссиях просто отпадёт.

Совсем без бумаг не получится

Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Эксперты-правоприменители поясняют, что при всей экономической выгоде от перехода на электронную форму данный вид платёжки пока никак не спасает граждан от рисков юридического характера.

— Имеют место случаи, когда коммунальщики не принимают жалобу на неправильные начисления за потреблённые ресурсы, если нет бумажного ЕПД (единый платёжный документ. — Прим. Лайфа) и бумажной же платёжки с указанием суммы, которую провёл банк. То есть по факту, чтобы выполнить сверку, потребитель вынужден у своей УК заказывать бумажную распечатку начислений, а в банке, через который производился платёж, — бумажную распечатку переводов в счёт оплаты ЖКУ. И, кстати, суды также требуют любые электронные данные предоставить на бумажном носителе с удостоверением у нотариуса. Все эти действия по переводу цифровых данных на бумагу небесплатны, — рассказывает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Кроме того, специалисты указывают на тот факт, что некоторые россияне вообще не пользуются Интернетом, а значит, безальтернативная электронная платёжка к ним просто не придёт.

— Если все платёжки за ЖКУ будут доставляться исключительно в электронном виде, то это усложнит жизнь для тех, кто не использует электронный документооборот, — утверждает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Скорее всего, этих людей всё равно придётся информировать о начисленных платежах путём доставки им бумажных отправлений, иначе вырастет количество неплательщиков.

Для справки: согласно данным Высшей школы экономики, почти 16% россиян вообще не пользуются Интернетом.

То, что проблема сохранения бумажных платёжек не решена, так как она связана не только со способом доставки, но и с особенностями коммуникаций с разными группами населения, Лайфу подтвердил и источник в Минцифры. При этом собеседник пояснил, что, скорее всего, необходимость в ежемесячной отправке тысяч бумажных платёжек отпадёт с появлением единого электронного стандарта и банка данных, которые позволят любому желающему при необходимости самостоятельно получить информацию об оплате ЖКУ в любом многофункциональном центре.

Пока инициатива Минстроя находится в стадии тестирования, точной даты, когда произойдёт переход к единому электронному стандарту, ещё не объявлено. Однако эксперты считают, что долго ждать не придётся.

Очевидно, это случится, когда Минцифры проведёт полное тестирование данной инициативы на своей платформе ГИС ЖКХ.

Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев Нужна ли вам платёжка в бумажном виде? 0 Да, я считаю, что она необходима Нет, для меня достаточно электронных документов Ничего по платежам за ЖКУ не храню. После оплаты сразу избавляюсь

Авторы Максим Греков