10 фото удивительных тортов, которые вам было бы жалко есть: такие они красивые

"Лимонный торт на день рождения моей сестры", — iammargiereyes.

Фото © Reddit / iammargiereyes

"Тортик для моей бабушки. Она у меня огородница", — Custard_rhubarb.

Фото © Reddit / Custard_rhubarb

"Мой торт год назад и сейчас. Кажется, прогресс есть", — robinmaycakes.

Фото © Reddit / robinmaycakes

"Торт в виде макарошек с сыром", — HannahTheAlpha.

Фото © Reddit / HannahTheAlpha

"Вы можете подумать, что это настоящая соломенная шляпа, но нет! Это всё — масляный крем!" — bloomthatcake.

Фото © Reddit / bloomthatcake

"Я лично сделала торт на собственную свадьбу!" — bloomthatcake.

Фото © Reddit

"Сделала тортик на день рождения моей мамы", — Cakesandmountains.

Фото © Reddit / Cakesandmountains

"Первая попытка сделать тортик как из мультика", — bluemanestudios.

Фото © Reddit / bluemanestudios

"Бисквитный торт с таким вот цветочным дизайном. Пока что моя лучшая работа", — earlgreynlemon.

Фото © Reddit / earlgreynlemon

"С этим тортом участвовала в конкурсе. Призовое место не заняла, но всё равно крайне довольна результатом", — DearCakeGods.