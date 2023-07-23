Регион

Уведомления отключены

23 июля, 12:00

10 фото удивительных тортов, которые вам было бы жалко есть: такие они красивые

Всё что угодно может быть произведением искусства, даже торт! Собрали 10 фотопримеров, глядя на которые вы не поверите, что кто-то решится съесть эту красоту.

"Лимонный торт на день рождения моей сестры", — iammargiereyes.

Фото © Reddit / iammargiereyes

Фото © Reddit / iammargiereyes

"Тортик для моей бабушки. Она у меня огородница", — Custard_rhubarb.

Фото © Reddit / Custard_rhubarb

Фото © Reddit / Custard_rhubarb

"Мой торт год назад и сейчас. Кажется, прогресс есть", — robinmaycakes.

Фото © Reddit / robinmaycakes

Фото © Reddit / robinmaycakes

"Торт в виде макарошек с сыром", — HannahTheAlpha.

Фото © Reddit / HannahTheAlpha

Фото © Reddit / HannahTheAlpha

"Вы можете подумать, что это настоящая соломенная шляпа, но нет! Это всё — масляный крем!" bloomthatcake.

Фото © Reddit / bloomthatcake

Фото © Reddit / bloomthatcake

"Я лично сделала торт на собственную свадьбу!" bloomthatcake.

Фото © Reddit

Фото © Reddit

"Сделала тортик на день рождения моей мамы", — Cakesandmountains.

Фото © Reddit / Cakesandmountains

Фото © Reddit / Cakesandmountains

"Первая попытка сделать тортик как из мультика", — bluemanestudios.

Фото © Reddit / bluemanestudios

Фото © Reddit / bluemanestudios

"Бисквитный торт с таким вот цветочным дизайном. Пока что моя лучшая работа", — earlgreynlemon.

Фото © Reddit / earlgreynlemon

Фото © Reddit / earlgreynlemon

"С этим тортом участвовала в конкурсе. Призовое место не заняла, но всё равно крайне довольна результатом", — DearCakeGods.

Фото © Reddit / DearCakeGods

Фото © Reddit / DearCakeGods

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Reddit / iammargiereyes, bluemanestudios

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Вдохновение и мотивация
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров