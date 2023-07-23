10 фото удивительных тортов, которые вам было бы жалко есть: такие они красивые
Всё что угодно может быть произведением искусства, даже торт! Собрали 10 фотопримеров, глядя на которые вы не поверите, что кто-то решится съесть эту красоту.
"Лимонный торт на день рождения моей сестры", — iammargiereyes.
Фото © Reddit / iammargiereyes
"Тортик для моей бабушки. Она у меня огородница", — Custard_rhubarb.
Фото © Reddit / Custard_rhubarb
"Мой торт год назад и сейчас. Кажется, прогресс есть", — robinmaycakes.
Фото © Reddit / robinmaycakes
"Торт в виде макарошек с сыром", — HannahTheAlpha.
Фото © Reddit / HannahTheAlpha
"Вы можете подумать, что это настоящая соломенная шляпа, но нет! Это всё — масляный крем!" — bloomthatcake.
Фото © Reddit / bloomthatcake
"Я лично сделала торт на собственную свадьбу!" — bloomthatcake.
Фото © Reddit
"Сделала тортик на день рождения моей мамы", — Cakesandmountains.
Фото © Reddit / Cakesandmountains
"Первая попытка сделать тортик как из мультика", — bluemanestudios.
Фото © Reddit / bluemanestudios
"Бисквитный торт с таким вот цветочным дизайном. Пока что моя лучшая работа", — earlgreynlemon.
Фото © Reddit / earlgreynlemon
"С этим тортом участвовала в конкурсе. Призовое место не заняла, но всё равно крайне довольна результатом", — DearCakeGods.
Фото © Reddit / DearCakeGods
Reddit / iammargiereyes, bluemanestudios