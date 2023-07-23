"Чем мы заслуживаем такое неуважение?": Макаревич* призвал израильтян к митингам из-за плохой доставки

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* раскритиковал сервис в Израиле, где живёт уже полтора года. Он призвал устроить протесты из-за текущего положения дел. Об этом музыкант написал в соцсетях.

"С интересом наблюдаю за кипением политических страстей в Израиле — демонстрации, воззвания, перекрытие дорог. Судебная реформа, главенство закона, кому быть у руля — всё это очень и очень важно. Но у меня вопрос поближе к земле: скажите, почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта?" — написал он.

Макаревич*, в частности, отметил долгое получение любого документа и доставку заказов не в назначенный день, а спустя неделю. Причём курьер может и вовсе не приехать без возврата денег. Также жителям Израиля, по словам артиста, приходится платить немаленькие налоги. Больше всего музыканта поражает то, что людей устраивает такой плохой сервис.

"Так вас это устраивает? А если нет, почему вы против этого не выходите на улицы? <...> Не понимаю, чем мы заслуживаем такое неуважение", — добавил Макаревич*.

Ранее Макаревич* назвал "подтявкивающим говном" россиян, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Музыкант вместе с тем пообещал больше не выступать на родине.