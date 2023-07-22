Десятки тысяч противников судебной реформы Нетаньяху идут маршем к Кнессету

На акцию протеста против судебной реформы у Кнессета (парламент. — Прим. Лайфа) сегодня вечером вышли десятки тысяч людей. Видео масштабных протестов опубликованы в Twitter.

Акция протеста против судебной реформы в Израиле. Видео © Twitter / adin_dan

Участники протестного марша, который стартовал ещё во вторник в Тель-Авиве, сегодня дошли до Иерусалима. Огромные колонны людей движутся от центральной автобусной станции на входе в город к зданию парламента. Полиция заблокировала несколько улиц и площадей, в израильской столице ввели повышенные меры безопасности.

Участники демонстрации собираются на неопределённый срок разбить палаточный лагерь у Кнессета. Поводом для акции стало голосование по одному из пунктов изменений в судебном законодательстве, которое должно пройти в парламенте 23 июля.