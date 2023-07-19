Неудобно получилось: Байден оправдал прозвище "сонный Джо" на встрече с президентом Израиля

Американский лидер Джо Байден чуть не уснул во время встречи с израильским коллегой Ицхаком Герцогом в Белом доме. Они обсуждали региональную повестку, в том числе палестино-израильский конфликт. Байден пытался выразить поддержку, но сделал это явно с большим трудом. Видео с новым конфузом в исполнении 46-го президента США моментально разлетелось в соцсетях.

Байден чуть не уснул на встрече с президентом Израиля в Белом доме. Видео © Twitter / Lil Missy

"И мы собрали вместе израильтян и палестинцев на политическом уровне. И они… Я тут вперёд. И я… И я заверил премьер-министра Нетаньяху…", — произнёс Байден.

На кадрах видно, что Ицхак Герцог заметно нервничает и с недоумением поглядывает в камеру. Многие пользователи Twitter высмеяли Байдена, отметив, что тот снова оправдал прозвище "сонный Джо".

"Господи, дай мне сил держать мои глаза открытыми", — написал один из юзеров.