Байден пытался укусить маленькую девочку и оконфузился
Fox News: Байден попытался укусить маленькую девочку перед отъездом из Финляндии
Президент США Джо Байден хотел укусить за плечо маленькую девочку перед отъездом из Финляндии, однако потерпел неудачу. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Байден попытался укусить маленькую девочку во время отъезда из Финляндии. Видео © Youtube / Washington Free Beacon
Очередной конфуз главы Белого дома произошёл во время его отъезда из Хельсинки 13 июля, когда американский лидер приветствовал сотрудников посольства и членов их семей перед посадкой на борт самолёта.
На опубликованном видео 80-летний президент США наклоняется к маленькой девочке, которую мать держит на руках, и, совершая нелепые движения, пытается укусить её за плечо. Испуганный ребёнок сначала извивается на руках у матери, а потом и вовсе отворачивается в сторону.
Напомним, Байден хоть и называет себя мужчиной в самом расцвете сил, однако многие критики не уверены в его дееспособности. Причиной тому являются частые конфузы, которыми американский президент шокирует людей. В мае он напугал американцев бессвязной речью во время интервью MSNBC. А при общении с представителями СМИ он перепутал Трампа с Обамой, призвав не дать ему выиграть выборы.
Youtube / Washington Free Beacon