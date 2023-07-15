Байден пытался укусить маленькую девочку и оконфузился

Президент США Джо Байден хотел укусить за плечо маленькую девочку перед отъездом из Финляндии, однако потерпел неудачу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Байден попытался укусить маленькую девочку во время отъезда из Финляндии. Видео © Youtube / Washington Free Beacon

Очередной конфуз главы Белого дома произошёл во время его отъезда из Хельсинки 13 июля, когда американский лидер приветствовал сотрудников посольства и членов их семей перед посадкой на борт самолёта.