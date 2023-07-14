Опять споткнулся: Короткий трап самолёта не уберёг Байдена от конфуза
NYP: Байден опять споткнулся, поднимаясь на свой самолёт по короткому трапу
Короткий трап самолёта не уберёг американского лидера Джо Байдена от конфуза: он вновь споткнулся, поднимаясь на борт Air Force One. Момент запечатлели журналисты и поделились видео в "Твиттере".
Джо Байден споткнулся, поднимаясь на свой самолёт по короткому трапу. Видео © Twitter / Izlamic Terrorist
На опубликованных кадрах видно, как американский президент, который, по всей вероятности, решил подстраховаться, поднимается по запасному, короткому трапу. Однако, пройдя всего пару ступенек, Байден вновь оступился и споткнулся.
Судя по видео, Байден уже подготовился к этичному падению, но смог удержаться и дойди до входа в самолёт.
Байден хоть и называет себя мужчиной в самом расцвете сил, однако многие критики сомневаются в его дееспособности. Причиной тому являются частые оплошности, которыми американский лидер шокирует публику. Совсем недавно он напугал американцев бессвязной речью во время интервью MSNBC. При общении с журналистами он перепутал Трампа с Обамой, призвав не дать ему выиграть выборы.
Twitter / Izlamic Terrorist