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14 июля, 03:52
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Опять споткнулся: Короткий трап самолёта не уберёг Байдена от конфуза

NYP: Байден опять споткнулся, поднимаясь на свой самолёт по короткому трапу

Короткий трап самолёта не уберёг американского лидера Джо Байдена от конфуза: он вновь споткнулся, поднимаясь на борт Air Force One. Момент запечатлели журналисты и поделились видео в "Твиттере".

Джо Байден споткнулся, поднимаясь на свой самолёт по короткому трапу. Видео © Twitter / Izlamic Terrorist

На опубликованных кадрах видно, как американский президент, который, по всей вероятности, решил подстраховаться, поднимается по запасному, короткому трапу. Однако, пройдя всего пару ступенек, Байден вновь оступился и споткнулся.

Судя по видео, Байден уже подготовился к этичному падению, но смог удержаться и дойди до входа в самолёт.

Американцы удивились странному поведению Байдена в прямом эфире

Американцы удивились странному поведению Байдена в прямом эфире

Байден хоть и называет себя мужчиной в самом расцвете сил, однако многие критики сомневаются в его дееспособности. Причиной тому являются частые оплошности, которыми американский лидер шокирует публику. Совсем недавно он напугал американцев бессвязной речью во время интервью MSNBC. При общении с журналистами он перепутал Трампа с Обамой, призвав не дать ему выиграть выборы.

Обложка ©

Twitter / Izlamic Terrorist

Оксана Попова
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