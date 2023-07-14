Опять споткнулся: Короткий трап самолёта не уберёг Байдена от конфуза

Короткий трап самолёта не уберёг американского лидера Джо Байдена от конфуза: он вновь споткнулся, поднимаясь на борт Air Force One. Момент запечатлели журналисты и поделились видео в "Твиттере".

Джо Байден споткнулся, поднимаясь на свой самолёт по короткому трапу. Видео © Twitter / Izlamic Terrorist

На опубликованных кадрах видно, как американский президент, который, по всей вероятности, решил подстраховаться, поднимается по запасному, короткому трапу. Однако, пройдя всего пару ступенек, Байден вновь оступился и споткнулся.