"У меня мурашки!": Британцев возмутило общение Байдена с финской журналисткой

Подписчики британского издания Daily Mail возмутились поведением президента США Джо Байдена во время общения с журналисткой из Финляндии. Их смутило странное заявление американского лидера на вполне конкретный вопрос.

"Позвольте мне внести ясность. <…> Я не говорил, что мы не в состоянии гарантировать будущее. Но вы же не способны сказать мне, сможете ли вернуться домой сегодня вечером. Никто не может быть уверенным в том, что он собирается делать", — так Байден ответил на вопрос о том, сможет ли Белый дом выполнить свои обязательства в отношении планирующей вступить в НАТО Финляндии, несмотря на разлад в истеблишменте США.

В комментариях читатели газеты призвали американских избирателей открыть глаза и повнимательнее присмотреться к человеку, за которого они голосуют. Другой отметил, что заявление Байдена звучало до безумия странно. Кто-то подчеркнул, что всё было бы не так плохо, если бы президент США вместо ответа просто промолчал. Ещё один читатель издания добавил, что заявления американского лидера можно разделить на два типа — бессмыслица и хамство.

"От Джо у меня мурашки по коже. Его язык тела, его постоянные падения. Уж лучше прямота и наглость Дональда Трампа", — заключил один из комментаторов.