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16 июля, 11:07

Зеленскому расшифровали оскорбительный сигнал от Байдена на саммите НАТО

Hill: Саммит НАТО показал серьёзный раскол в отношениях Байдена и Зеленского

<p>Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP / Pavel Golovkin</p>

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Саммит НАТО в Вильнюсе пролил свет на существенные разногласия в отношениях президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, говорится в публикации американской газеты The Hill.

"Украинскому президенту не понравилось, что американский коллега не спешит ускорить приём его страны в НАТО", — пишет издание.

Байден ещё с лета прошлого года точит зуб на украинского лидера за его постоянные требования и отсутствие какой-либо благодарности, подчёркивает автор статьи. На саммите в Вильнюсе хозяин Овального кабинета вновь проявил недовольство поведением лидера Незалежной: комментарии Байдена о неготовности Украины присоединиться к НАТО были одними из самых ясных заявлений по этому вопросу, и, "к большому раздражению Зеленского", встретили поддержку среди других участников альянса.

А вот недовольство украинского президента "удалось подавить" ​​относительно быстро благодаря его встрече с Байденом тет-а-тет после саммита, на которой тот похвалил американского президента, отмечает The Hill.

Стало известно, как США хотели наказать Зеленского на саммите НАТО за хамство

Стало известно, как США хотели наказать Зеленского на саммите НАТО за хамство

Ранее обозреватель Asia Times отметил, что на саммите НАТО Зеленский своими жалобами сорвал план Запада против России и встреча в Вильнюсе показала, какой раздор на самом деле происходит в альянсе.

Ирина Фальке
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