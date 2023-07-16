Зеленскому расшифровали оскорбительный сигнал от Байдена на саммите НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе пролил свет на существенные разногласия в отношениях президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, говорится в публикации американской газеты The Hill.

"Украинскому президенту не понравилось, что американский коллега не спешит ускорить приём его страны в НАТО", — пишет издание.

Байден ещё с лета прошлого года точит зуб на украинского лидера за его постоянные требования и отсутствие какой-либо благодарности, подчёркивает автор статьи. На саммите в Вильнюсе хозяин Овального кабинета вновь проявил недовольство поведением лидера Незалежной: комментарии Байдена о неготовности Украины присоединиться к НАТО были одними из самых ясных заявлений по этому вопросу, и, "к большому раздражению Зеленского", встретили поддержку среди других участников альянса.

А вот недовольство украинского президента "удалось подавить" ​​относительно быстро благодаря его встрече с Байденом тет-а-тет после саммита, на которой тот похвалил американского президента, отмечает The Hill.