Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского на саммите НАТО, рассказали СМИ
Asia Times: Зеленский жалобами сорвал план Запада против России на саммите НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский на прошедшем 11 и 12 июля в Вильнюсе саммите НАТО сорвал Западу планы по России. Об этом написал обозреватель Asia Times Дэниел Уильямс.
"Зеленский сорвал подготовленный сценарий, призванный показать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу", — отмечается в тексте.
Так, жалобы главы Незалежной показали, какой раздор на самом деле происходит в НАТО. Как отметил Уильямс, альянс даже создал группу "Совет НАТО – Украина" для координации сотрудничества, однако лишь единицы поверили в этот "спектакль". Причём, по словам обозревателя, как только Зеленский вышел за порог саммита, в его адрес тут же обратился шквал критики и возмущения со стороны европейских чиновников.
Кстати, ранее СМИ узнали, что США даже хотели наказать Зеленского на саммите НАТО за его хамство. Американские представители всерьёз подумывали о том, чтобы изменить итоговое заявление, убрав из него одно важное слово — "приглашение".
ТАСС / AP / Paul Ellis