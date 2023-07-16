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16 июля, 08:42

Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского на саммите НАТО, рассказали СМИ

Asia Times: Зеленский жалобами сорвал план Запада против России на саммите НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский на прошедшем 11 и 12 июля в Вильнюсе саммите НАТО сорвал Западу планы по России. Об этом написал обозреватель Asia Times Дэниел Уильямс.

"Зеленский сорвал подготовленный сценарий, призванный показать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу", — отмечается в тексте.

Так, жалобы главы Незалежной показали, какой раздор на самом деле происходит в НАТО. Как отметил Уильямс, альянс даже создал группу "Совет НАТО – Украина" для координации сотрудничества, однако лишь единицы поверили в этот "спектакль". Причём, по словам обозревателя, как только Зеленский вышел за порог саммита, в его адрес тут же обратился шквал критики и возмущения со стороны европейских чиновников.

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Кстати, ранее СМИ узнали, что США даже хотели наказать Зеленского на саммите НАТО за его хамство. Американские представители всерьёз подумывали о том, чтобы изменить итоговое заявление, убрав из него одно важное слово — "приглашение".

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ТАСС / AP / Paul Ellis

Николь Вербер
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