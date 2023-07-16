Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского на саммите НАТО, рассказали СМИ

Так, жалобы главы Незалежной показали, какой раздор на самом деле происходит в НАТО. Как отметил Уильямс, альянс даже создал группу "Совет НАТО – Украина" для координации сотрудничества, однако лишь единицы поверили в этот "спектакль". Причём, по словам обозревателя, как только Зеленский вышел за порог саммита, в его адрес тут же обратился шквал критики и возмущения со стороны европейских чиновников.