Захарова – о саммите НАТО: Впечатление, что решили развязать европейскую войну
Создаётся впечатление, что лидеры стран НАТО буквально задекларировали решение развернуть "большую европейскую войну". Так прокомментировала итоги завершённого в Вильнюсе саммита военного альянса официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что страны Североатлантического альягнса уже ведёт гибридную войну с Россией, делится с ВСУ разведанными и принимает участие в планировании боевых действий.
"Складывается впечатление, что на саммите НАТО было принято и даже задекларировано решение — разворачивать большую европейскую войну. Они просто <...> извлекают свою выгоду из продолжающегося кризиса системы безопасности на европейском пространстве", — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
Дипломат в очередной раз напомнила, что цель нашего противника — "стратегическое поражение" России и сохранение доминирующего влияния на международной арене.
Ранее немецкое издание Bild обнародовало детали оборонного плана НАТО при нападении со стороны России. Программа, которую генсек альянса Йенс Столтенберг назвал самой крупной со времён холодной войны, состоит из 4,4 тысячи страниц.
ТАСС / Фадеичев Сергей