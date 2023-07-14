Захарова – о саммите НАТО: Впечатление, что решили развязать европейскую войну

Создаётся впечатление, что лидеры стран НАТО буквально задекларировали решение развернуть "большую европейскую войну". Так прокомментировала итоги завершённого в Вильнюсе саммита военного альянса официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что страны Североатлантического альягнса уже ведёт гибридную войну с Россией, делится с ВСУ разведанными и принимает участие в планировании боевых действий.

"Складывается впечатление, что на саммите НАТО было принято и даже задекларировано решение — разворачивать большую европейскую войну. Они просто <...> извлекают свою выгоду из продолжающегося кризиса системы безопасности на европейском пространстве", — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

Дипломат в очередной раз напомнила, что цель нашего противника — "стратегическое поражение" России и сохранение доминирующего влияния на международной арене.