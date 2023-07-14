Нынешняя политическая ситуация с Украиной продолжает открывать глаза мировым политикам на происходящее. Всё больше стран понимают, что преступный киевский режим представляет угрозу всему миру. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат ГД Амир Хамитов, комментируя заявление премьера Венгрии Орбана о потере Украиной суверенитета.

"В Европе даже среди чиновников высокого ранга всё чаще находятся люди, не боящиеся сказать: "А король-то голый!". По всей видимости, ситуация, сложившаяся вокруг украинского конфликта, открывает многим глаза на то, о чём с самого начала говорила Россия: преступный киевский режим — угроза для всего мира и поддерживать его финансами и оружием — значит, только увеличивать масштабы этой угрозы", — заявил он.

Сама же Украина, оказавшись в заложниках у неонацистов, полностью потеряла независимость, а русскоязычные жители находятся в круглосуточном страхе за свою жизнь, подчеркнул Хамитов. Именно поэтому Россия и начала спецоперацию, призванную демилитаризировать и денацифицировать Украину. К сожалению, запас дипломатических мер был исчерпан, в результате чего наша страна в очередной раз взяла на себя миссию спасения мира от зла, отметил парламентарий.

"Можно не сомневаться, что цели операции, объявленные нашим президентом и Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, обязательно будут достигнуты. Те же, кто занимался поддержкой киевского режима, рискуют оказаться в очень трудной для себя ситуации. Но этот выбор они сделали сами", — заключил наш собеседник.