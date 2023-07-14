Орбан: Украина утратила суверенитет, потеряла деньги и промышленность

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила суверенитет, поэтому военные действия закончатся тогда, когда в этом будут заинтересованы американские власти.

"Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет ", — сказал он в эфире радио Kossuth.

Венгерский политик указал, что у Киева нет ни денег, ни военной промышленности, ни собственных мощностей для военного производства. Он напомнил, что все средства страна получает в основном от США и западных стран. Так что, если бы в Вашингтоне захотели мира и призвали Киев к прекращению огня и переговорам, это произошло бы на следующее утро, уверен Орбан.

"Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО", — заключил Орбан.