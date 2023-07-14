Регион

Уведомления отключены

14 июля, 08:43

Орбан: Украина утратила суверенитет, потеряла деньги и промышленность

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила суверенитет, поэтому военные действия закончатся тогда, когда в этом будут заинтересованы американские власти.

"Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет ", — сказал он в эфире радио Kossuth.

Венгерский политик указал, что у Киева нет ни денег, ни военной промышленности, ни собственных мощностей для военного производства. Он напомнил, что все средства страна получает в основном от США и западных стран. Так что, если бы в Вашингтоне захотели мира и призвали Киев к прекращению огня и переговорам, это произошло бы на следующее утро, уверен Орбан.

"Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО", — заключил Орбан.

Орбан мемом с Траволтой описал состояние казны Евросоюза

Орбан мемом с Траволтой описал состояние казны Евросоюза

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил вероятность членства Украины в НАТО. По его словам, приглашение страны вступить в ряды стран альянса означало бы начало новой мировой войны. Поэтому решение не делать этого политик счёл правильным.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров