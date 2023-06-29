Орбан мемом с Траволтой описал состояние казны Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял Еврокомиссию и главу организации Урсулу фон дер Ляйен, запросившую дополнительные средства у стран – членов ЕС на нужды Украины. Политик опубликовал в соцсетях пост, прикрепив к нему известный мем с Джоном Траволтой из фильма "Криминальное чтиво".

"Спустя всего два года после принятия семилетнего бюджета у Брюсселя заканчиваются средства. Как это произошло? Что случилось с бюджетом? Еврокомиссия, где деньги?" — написал премьер. Политик ныне находится на саммите Евросоюза.

Глава венгерского правительства также опубликовал мем с актёром Джоном Траволтой в роли Винсента Веги из фильма "Криминальное чтиво". На нём он растерянно озирается. Добавим, что Еврокомиссия пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро, из которых 50 миллиардов в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финпомощи Украине.