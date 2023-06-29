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Регион
Опубликовано 29 июня 2023, 12:04
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Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Евросоюз будет поставлять Киеву оружие как во время конфликта, так и после него. В связи с этим ЕС рассматривает возможность превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы должны помогать Украине во время войны и после войны. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины", — сказал дипломат по прибытии на саммит ЕС и добавил, что модернизация ВСУ должна продолжаться.

Боррель: Главы МИД ЕС не согласовали поставку Киеву оружия на 500 млн евро
Боррель: Главы МИД ЕС не согласовали поставку Киеву оружия на 500 млн евро

Ранее сообщалось, что главы МИД 27 государств Евросоюза одобрили увеличение на три с половиной миллиарда евро объёмов Европейского фонда мира, из которого Брюссель направит деньги на вооружение Украины.

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Иван Косицын
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