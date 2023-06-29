Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Евросоюз будет поставлять Киеву оружие как во время конфликта, так и после него. В связи с этим ЕС рассматривает возможность превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы должны помогать Украине во время войны и после войны. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины", — сказал дипломат по прибытии на саммит ЕС и добавил, что модернизация ВСУ должна продолжаться.