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29 июня, 12:04

Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Евросоюз будет поставлять Киеву оружие как во время конфликта, так и после него. В связи с этим ЕС рассматривает возможность превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы должны помогать Украине во время войны и после войны. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины", — сказал дипломат по прибытии на саммит ЕС и добавил, что модернизация ВСУ должна продолжаться.

Боррель: Главы МИД ЕС не согласовали поставку Киеву оружия на 500 млн евро

Боррель: Главы МИД ЕС не согласовали поставку Киеву оружия на 500 млн евро

Ранее сообщалось, что главы МИД 27 государств Евросоюза одобрили увеличение на три с половиной миллиарда евро объёмов Европейского фонда мира, из которого Брюссель направит деньги на вооружение Украины.

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Shutterstock

Иван Косицын
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