ЕС одобрил увеличение военной помощи Украине

Главы МИД 27 государств Евросоюза одобрили увеличение на три с половиной миллиарда евро объёмов Европейского фонда мира, из которого Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Украине. Это следует из заявления Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

"Сегодня совет принял решение об увеличении общего финансового потолка Европейского фонда мира на три с половиной миллиарда евро на основании ранее заключённого соглашения от 20 марта 2023 года", — говорится в заявлении.