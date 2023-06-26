ЕС одобрил увеличение военной помощи Украине
Главы МИД ЕС одобрили увеличение объёмов военной помощи Киеву на 3,5 млрд евро
Главы МИД 27 государств Евросоюза одобрили увеличение на три с половиной миллиарда евро объёмов Европейского фонда мира, из которого Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Украине. Это следует из заявления Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.
"Сегодня совет принял решение об увеличении общего финансового потолка Европейского фонда мира на три с половиной миллиарда евро на основании ранее заключённого соглашения от 20 марта 2023 года", — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что данное решение "призвано обеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость фонда в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глобальный географический охват и способность ЕС предотвращать кризисы и конфликты и быстро реагировать на них. Евросоюз раз в несколько месяцев выделяет "из фонда мира" по 500 миллионов евро на поставки оружия Киеву.
Ранее СМИ сообщили, что ЕС готовит новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. При этом в США отмечали, что европейцы уже устали помогать Киеву.
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