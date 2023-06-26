В Германии выступили против передачи Киеву активов России, пишут СМИ

Власти Германии выступили против идеи Евросоюза передать замороженные активы Банка России Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Правительстве ФРГ.

"Германия высказала свои возражения против планов Брюсселя совершить налёт на замороженные активы ЦБ (для их передачи) на восстановление Украины", — говорится в статье.

По данным СМИ, в Берлине сомневаются, что эта инициатива получит достаточную поддержку из-за высоких юридических и финансовых рисков. При этом неназванный представитель МИД Германии заявил, что "Москве придётся заплатить за причинённый Украине ущерб". Также FT сообщает, что министр юстиции ФРГ Марко Бушман изучал предложения ЕС по изъятию активов России и пришёл к мнению, что это невозможно с юридической точки зрения.