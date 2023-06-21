Евросоюз признал, что не сможет законно конфисковать все российские активы
Bloomberg: В ЕС поняли, что не могут законно конфисковать все российские активы
Власти ЕС пришли к выводу, что они не имеют законных оснований для изъятия всех российских замороженных активов. Как пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ, рабочая группа по использованию этих средств не увидела способа изъять принадлежащие РФ деньги на основании того, что они "подпадают под ограничительные меры". Кроме того, несколько крупных мировых банков опасаются ответа Москвы на соответствующие действия.
Утверждается, что в связи с этим Евросоюз надеется направлять сверхприбыль от замороженных активов Украине и уже потребовал от компаний-получателей доходов от этих средств переводить их значительную часть ЕС.
Ранее Европейский центральный банк предупредил об угрозе евро из-за потенциального использования прибыли с замороженных российских активов. Там считают, что это может заставить ряд центральных банков отвернуться от валюты как одной из мировых.
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