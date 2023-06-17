Ударит по евро: Европу предупредили о последствиях изъятия активов России

Европейский центральный банк сообщил Еврокомиссии, что использование прибыли от процентных ставок по замороженным в Евросоюзе российским активам может отрицательно сказаться на евро. В ЕЦБ считают, что это заставит другие центральные банки с крупными денежными резервами отвернуться от единой европейской валюты, в частности если ЕС планирует действовать в одностороннем порядке без других государств "Большой семёрки" (G7).

При этом в Брюсселе полагают, что использование прибыли от замороженных активов — один из вариантов для направления средств на помощь Киеву. По словам одного из европейских дипломатов, соответствующие инициативы ожидаются в июне.

"Вы не можете обойти верховенство закона. И если вы найдёте что-то юридически обоснованное, каковы будут последствия для статуса евро как мировой валюты?" — приводит его заявление Financial Times.