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17 июня, 09:35

Ударит по евро: Европу предупредили о последствиях изъятия активов России

ЕЦБ заявил об угрозе для евро при использовании замороженных активов России

Европейский центральный банк сообщил Еврокомиссии, что использование прибыли от процентных ставок по замороженным в Евросоюзе российским активам может отрицательно сказаться на евро. В ЕЦБ считают, что это заставит другие центральные банки с крупными денежными резервами отвернуться от единой европейской валюты, в частности если ЕС планирует действовать в одностороннем порядке без других государств "Большой семёрки" (G7).

При этом в Брюсселе полагают, что использование прибыли от замороженных активов — один из вариантов для направления средств на помощь Киеву. По словам одного из европейских дипломатов, соответствующие инициативы ожидаются в июне.

"Вы не можете обойти верховенство закона. И если вы найдёте что-то юридически обоснованное, каковы будут последствия для статуса евро как мировой валюты?" — приводит его заявление Financial Times.

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Ранее Лайф писал, что голландские банки не могут заморозить российские активы, которые оказались в санкционных списках. Одной из причин, по которой это сделать не удалось, являются ошибки в написании фамилий.

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ТАСС / EPA / ANDRE PAIN

Никита Осипов
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