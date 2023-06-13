Банки Нидерландов не смогли заморозить активы россиян из-за "детсадовских ошибок"

Голландские банки не могут заморозить российские активы, которые оказались в санкционных списках. Одной из причин, по которой это сделать не удалось, являются ошибки в написании фамилий. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Корпорация привела данные исследования, которое было проведено Центральным банком страны. Исходя из него следует, что треть финансовых учреждений Нидерландов не смогут заморозить российские активы, так как просто не могут их найти.

Одной из причин называют ошибки в написании фамилий. Дело в том, что одна и та же фамилия пишется по-разному на голландском и английском языках. Как заявила адвокат Хелен Овер де Линден, эти помарки являются поистине "детсадовскими". По этой причине прогресс блокировки российских счетов находится практически на нуле.

"В санкционных списках имя и фамилия лица, на которое наложены санкции, часто пишутся на английском, голландском, русском, украинском, а также, возможно, и ещё как-то иначе, если что-то пошло не так", — пояснила она.