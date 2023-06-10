Канада расширила санкции против РФ, в списке Подоляка и Янукович

Власти Канады ввели новые санкции в отношении 24 физических и 17 юридических лиц. Оттава считает, что деятельность новых участников списка направлена на то, чтобы разрушить украинские культурные объекты, институты и украинскую самобытность. Сообщение об этом было опубликовано в субботу на сайте канадского МИД.

Пополнили списки экс-президент Украины Виктор Янукович, блогер Юрий Подоляка, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко и бывший первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Также в списках оказались министерства культуры Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожского и Херсонского регионов, ещё Министерство спорта Запорожской области, а к тому же некоторые музеи и СМИ.