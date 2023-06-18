В Киеве помечтали о погашении госдолга Украины за счёт арестованных активов РФ

В Киеве рассчитывают погасить государственный долг Украины за счёт конфискованных российских активов. Такую надежду выразил советник украинского лидера Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.

В эфире чиновник сообщил, что Незалежная в данный момент не выплачивает средства по государственному долгу страны. Погасить задолженность киевские власти рассчитывают за счёт конфискованных средств России. Устенко сообщил, что на Украине у РФ арестовано 350 миллиардов долларов золотовалютных резервов и 150 миллиардов денежных.

"Часть их можно использовать. И экономика Украины будет расти, и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберём у РФ", — считает Устенко.