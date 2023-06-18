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18 июня, 19:31

В Киеве помечтали о погашении госдолга Украины за счёт арестованных активов РФ

Советник Зеленского Устенко захотел погасить долги Украины активами России

В Киеве рассчитывают погасить государственный долг Украины за счёт конфискованных российских активов. Такую надежду выразил советник украинского лидера Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.

В эфире чиновник сообщил, что Незалежная в данный момент не выплачивает средства по государственному долгу страны. Погасить задолженность киевские власти рассчитывают за счёт конфискованных средств России. Устенко сообщил, что на Украине у РФ арестовано 350 миллиардов долларов золотовалютных резервов и 150 миллиардов денежных.

"Часть их можно использовать. И экономика Украины будет расти, и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберём у РФ", — считает Устенко.

По его словам, решаться судьба украинского госдолга будет на некоей "кредиторской конференции", которую планируют организовать после окончания конфликта.

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Лайф рассказывал, что и за границей речь о конфискации российских активов и передаче их Украине идёт давно, однако в большинстве случаев появляются некие трудности. Например, Евросоюз вовсе потерял замороженные российские активы. Тем временем во Франции отказались конфисковать собственность бизнесменов из РФ без суда, а в Швейцарии сочли конфискацию противоречащей конституции. Кроме этого, в США заявили о юридических препятствиях, не позволяющих передать Незалежной активы ЦБ. С проблемой столкнулись и банки Нидерландов, которые не смогли заморозить активы россиян из-за "детсадовских ошибок".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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