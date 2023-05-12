Песков счёл недопустимыми посягательства на российскую собственность за рубежом
РФ будет защищать собственные интересы в случае незаконного использования российских активов за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления представителя ЕК Кристиана Виганада, что ЕС может использовать для Украины доходы от реинвестирования замороженных активов Банка России.
Как заявил Песков в беседе с журналистами, посягательства на право собственности — частной, государственной или корпоративной — абсолютно недопустимы.
"Надо посмотреть всё-таки, что они представят в качестве обоснования. А то, что Россия будет защищать по мере возможности свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнений", — сказал представитель Кремля.
Ранее генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче Киеву конфискованных активов российского бизнесмена и основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, стоимость которых составляет $5,4 млн. Сейчас же речь идёт о поручении отправить "первый трансфер" этих средств. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это ударит по Вашингтону бумерангом.