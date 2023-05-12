Песков счёл недопустимыми посягательства на российскую собственность за рубежом

РФ будет защищать собственные интересы в случае незаконного использования российских активов за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления представителя ЕК Кристиана Виганада, что ЕС может использовать для Украины доходы от реинвестирования замороженных активов Банка России.

"Надо посмотреть всё-таки, что они представят в качестве обоснования. А то, что Россия будет защищать по мере возможности свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнений", — сказал представитель Кремля.