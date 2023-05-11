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11 мая, 18:48

Захарова назвала неприкрытым грабежом конфискацию активов Малофеева в США

Конфискация властями США активов российского бизнесмена и основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева является политически мотивированным "неприкрытым грабежом", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно: речь идёт о неприкрытом грабеже по политическим мотивам. Путём неправовых манипуляций власти США занимаются конфискацией имущества неугодных им иностранных граждан, вопреки фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности", — говорится в опубликованном сообщении.

Она отметила, что в Штатах не скрывают желание и дальше практиковать "экспроприацию частных средств", параллельно продолжая поддерживать террористическую деятельность киевского режима. Попытки же скрыть этот "постыдный факт" и рассказы о необходимом "восстановлении Украины" — миф. Она считает, что на обозначенные цели в реальности пойдут "в лучшем случае крохи", а остальное окажется в карманах украинских чиновников или вовсе останется в США.

Захарова назвала примечательной устроенную на эту тему западными СМИ шумиху. По её словам, данный шаг нужен антироссийским силам для демонстрации миру и бизнесу того, что ждёт нежелающих "идти в кильватере Вашингтона". Дипломат надеется, что адресанты этого послания сделают правильные выводы.

"Как минимум об истинной степени "надёжности" американской валютно-финансовой системы и доллара США как мировой резервной валюты", добавила она.

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Напомним, генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче Киеву конфискованных активов Малофеева, стоимость которых составляет $5,4 млн. Сейчас же речь идёт о поручении отправить "первый трансфер" этих средств. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это ударит по Вашингтону бумерангом.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
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