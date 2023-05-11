Захарова назвала неприкрытым грабежом конфискацию активов Малофеева в США

Конфискация властями США активов российского бизнесмена и основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева является политически мотивированным "неприкрытым грабежом", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно: речь идёт о неприкрытом грабеже по политическим мотивам. Путём неправовых манипуляций власти США занимаются конфискацией имущества неугодных им иностранных граждан, вопреки фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности", — говорится в опубликованном сообщении.

Она отметила, что в Штатах не скрывают желание и дальше практиковать "экспроприацию частных средств", параллельно продолжая поддерживать террористическую деятельность киевского режима. Попытки же скрыть этот "постыдный факт" и рассказы о необходимом "восстановлении Украины" — миф. Она считает, что на обозначенные цели в реальности пойдут "в лучшем случае крохи", а остальное окажется в карманах украинских чиновников или вовсе останется в США.

Захарова назвала примечательной устроенную на эту тему западными СМИ шумиху. По её словам, данный шаг нужен антироссийским силам для демонстрации миру и бизнесу того, что ждёт нежелающих "идти в кильватере Вашингтона". Дипломат надеется, что адресанты этого послания сделают правильные выводы.

"Как минимум — об истинной степени "надёжности" американской валютно-финансовой системы и доллара США как мировой резервной валюты", — добавила она.