Москалькова объяснила, за что хотели убить Малофеева по сценарию Дугиной
Москалькова назвала покушение на убийство Малофеева атакой на свободу слова
Константин Малофеев. Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала покушением на свободу слова попытку украинских спецслужб ликвидировать российского бизнесмена, основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
"Уверена, что это покушение на свободу слова и выражение своего мнения, одних из ключевых прав человека, не останется безнаказанным и преступники будут изобличены", — написала Москалькова в телеграм-канале.
По словам омбудсмена, следователи сочли покушение на убийство Малофеева местью террористов за его гражданскую и патриотическую позицию.
Лайф уже писал, что ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на Константина Малофеева. Организатором преступления является Денис Капустин, который возглавлял диверсантов, атаковавших Брянскую область на прошлой неделе. Покушение планировалось осуществить по такой же схеме, что и убийство журналиста Дарьи Дугиной: агент украинских спецслужб пытался заминировать автомобиль российского предпринимателя. Сам Малофеев не пострадал.